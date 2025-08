Attila sorgten für Aufregung, als sie ohne Vorwarnung ihre komplette Tournee absagten, kurz nachdem sie mit ihrer gesamten Crew in Berlin gelandet waren. Die Band sollte am 2. August auf dem „Bordel Na Dunaji“-Festival in der Slovakei auftreten, bis der Veranstalter auf Instagram verkündete, dass die Band spontan abgesprungen sei.

Überraschendes Aus

Das Festival schreibt in einem Kommentar unter einem Post: „Leider haben wir sehr schlechte Nachrichten, die uns im letzten Moment überrascht haben … Unser Samstags-Headliner Attila wird nicht erscheinen. Grund dafür ist, dass die Band nach ihrer Ankunft in Berlin die Kommunikation mit Management und Agentur eingestellt hat.“

Weiter heißt es: „Die Tour war bereit, der Fahrer wartete den ganzen Tag mit einem Bus vor dem Hotel auf sie, während sich die Band dazu entschied, nicht zu kommunizieren und die komplette Europa-Tour ohne ein Wort abgzusagen, obwohl sie schon mit der ganzen Crew in Europa waren.“

Das Festival musste leider ohne Attila stattfinden: „Leider konnten wir zu diesem Zeitpunkt noch keine angemessene Entschädigung für eine Band wie Attila bekommen. Wir wissen, dass sich viele von euch auf diese Band gefreut haben, aber wir können ihre rücksichtslose Entscheidung, die gesamte Tournee im letzten Moment abzusagen, nicht in Ordnung bringen. Wir bedauern die Komplikationen sehr, wir machen es beim nächsten Mal wieder gut.“

Mysteriöse Funkstille

Der Veranstalter Loudfarm Booking postete in seiner Instagram-Story einen Ausschnitt aus einer E-Mail, in der es heißt: „Attila sind gestern in Berlin gelandet, um ihre Sommer-Tour zu starten. Leider hat uns heute die Nachricht erreicht, dass die Band sich entschieden hat, die gesamte Tour kurzfristig abzusagen, wegen eines ,Problems‘ mit ihrem Bus. Die Busfirma hat eine angemessene Alternative angeboten, um die Tour planmäßig zu starten, aber die Band hat ohne mit uns oder ihrem Manager zu sprechen für sich entschieden, einfach alles abzubrechen.“

Weiter heißt es bei Lambgoat: „Sowohl wir als auch das Management versuchen schon den ganzen Tag, die Band zu erreichen, um eine Lösung für dieses nichtexistente Problem zu finden, aber leider herrscht von Seiten aller Band-Mitglieder Funkstille und niemand konnte bis jetzt ein ordentlichen Gespräch mit ihnen führen“, und final: „Es wurde jetzt deutlich, dass sie keine Absicht haben, diese Tour noch durchzuführen, obwohl sie gestern schon nach Berlin geflogen sind. Sie sagen alle Konzerte ab, ohne das mit jemandem aus dem Team zu besprechen oder den Promotern eine Erklärung zu liefern. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, und wünschte, ich könnte mehr Informationen bieten.“

Grenzen setzen

Seither hat sich die Band auf Instagram geäußert. In einem Statement schreiben Attila: „Wir würden uns gerne in erster Linie bei unseren Fans entschuldigen. Wir hatten nie vor, unsere Europa-Tour abzusagen, aber über die letzten Jahre wurden wir und unsere Crew in Situationen gebracht, die nicht nur unsere psychische, sondern auch physische Gesundheit gefährdet haben.“

Weiter heißt es: „Diese Szenarien haben uns dazu geführt, als Menschen und als Organisation Grenzen zu setzen. Wir sind mit der gesamten Band und Crew nach Europa geflogen, nur um kurz vor unserer ersten Show herauszufinden, dass diese Grenzen schon wieder überschritten wurden.“

Die Band möchte niemanden in ein schlechtes Licht stellen. Sie erklärt: „Wir werden nicht über eine Firma oder eine Person schlecht reden. Aber wir müssen für uns selbst einstehen und, viel wichtiger, für die Menschen, die hart dafür arbeiten, dass diese Band, Attila, gut funktioniert. Wir werden in Zukunft die nötigen Schritte einleiten, um zu vermeiden, dass so etwas je wieder passiert. Wir können nur hoffen, dass ihr unsere Entscheidung versteht und respektiert.“

Kein verstecktes Drama

In ihrer Instagram-Story erklärten Attila ebenfalls, was Sache ist: „Es gibt kein verstecktes Drama oder so. Wir sind alle beste Freunde. Darum geht es: Attila sind sehr professionell. Wir sind in Deutschland mit unserer Ausrüstung und Crew gelandet, dazu bereit, die gesamte Tour zu machen. Wir kamen mit Professionalität und wurden mit extremer Unprofessionaltät von Seiten einer bestimmten Firma begrüßt.“

Die Band handelt laut eigener Aussage aus Erfahrung: „Bei unserer letzten Europa-Tour gab es einen ähnlichen Vorfall, und es ruinierte die Moral der Band komplett. Wir müssen nicht auf Tournee gehen, wir machen das, weil wir es lieben. Aber wir werden nicht unseren Geist und Körper wegen eines gigantischen Fehlers dieser Firma aufgeben.“

Stattdessen geht es für Attila jetzt wieder nach Hause: „Wir fliegen zurück nach Atlanta und nehmen neue Musik auf. Wir lieben Europa und werden zurückkommen, um alles wiedergutzumachen. Danke.“

