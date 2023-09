Attila: Chris Fronzak will Präsident der USA werden

Attila-Sänger Chris Fronzak macht alles andere als einen seriösen Eindruck. Nichtsdestotrotz hat der Musiker just verkündet, für das Amt des US-Präsidenten kandidieren zu wollen (siehe Video unten). Der 33-Jährige hat noch nicht verraten, für welche Partei er anzutreten gedenkt. Es wird jedoch angenommen, dass er für die Libertarian Party ins Rennen gehen möchte. Wie groß die Chancen für den bis ins Gesicht tätowierten Rocker wirklich sind, bleibt abzuwarten.

Echte Menschen

„Heute ist der größte Tag in meinem Leben“, gibt der Attila-Frontmann zu Protokoll. „Mein Name ist Chris Fronzak — und ich kandidiere für die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Machen wir uns nichts vor: Ich bin kein Politiker. Doch der Welt wurde noch nie von Politikern geholfen. Die Regierung ist korrupt. Wir brauchen keine weiteren Politiker, die den Laden schmeißen. Wir brauchen echte Leute, echte kritische Denker. Und wir brauchen einen Kandidaten, der die amerikanische Bevölkerung repräsentiert.

Ich komme aus dem Nichts. Und wegen des Amerikanischen Traumes und meines gottgegebenen Talents war ich in der Lage, ein Imperium aufzubauen. Ich will Amerika zu einem besseren Ort für jeden machen. Ich repräsentiere jede einzelne Person in diesem wunderschönen Land. Und ich will sicherstellen, dass eure Stimme gehört wird. Deswegen glaube ich, dass ihr für mich als Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika stimmen solltet.“ Die Libertarian Party kürt ihren Kandidaten auf der Libertarian National Convention vom 24. bis 26. Mai 2024. Zurzeit taucht der Attila-Mann noch nicht auf der Kandidatenliste der Libertarian Party auf.

