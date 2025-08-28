Wenngleich DANCE DEVIL DANCE (2023) noch nicht allzu lange zurückliegt, so wird das zehnte Studioalbum von Avatar mit Spannung erwartet. Sänger und Hauptideengeber Johannes Eckerström ist schließlich stets für eine Überraschung gut. Als aktuelle Referenzen dafür dienen die Singles ‘Captain Goat’ und ‘In The Airwaves’. Das eine eher getragen mit einer Spur Epik, das andere temporeich und brachial. Mit ‘Tonight We Must Be Warriors’ wird das Spektrum um eine Power Metal-artige Nummer inklusive eines filmreifen Musikvideos erweitert.

Fantasien und verbotene Gedanken

Dies sind jedoch nur Auszüge und zeigen noch lange nicht das ganze Ausmaß von dem, was auf dem neuen Album zu erwarten ist. In nicht allzu ferner Zukunft gibt es Klarheit – genauer gesagt an Halloween. Denn dann, am 31. Oktober, erscheint DON’T GO IN THE FOREST via Black Waltz Records. „Die geheime Zutat ist, dass wir immer noch das Gefühl haben, gerade erst anzufangen“, kommentiert Avatar-Mastermind Eckerström. „DON’T GO IN THE FOREST ist ein Album voller Dinge, die wir noch nie zuvor gemacht haben. Es sind alles Songs und Konzepte, mit denen wir bisher nicht in Berührung gekommen sind.“

Weiterhin erklärt der exzentrische Frontmann: „Unser Geist ist wild und wir haben uns in den dunkelsten Wäldern verloren, voller Erinnerungen und Fantasien. Verbotene Gedanken, die ausgesprochen werden müssen.“ Demzufolge wäre es „unmöglich gewesen, dieses Album zu einem anderen Zeitpunkt als jetzt zu machen. Das ist alles, was wir jemals wollten, und ich denke, ihr werdet feststellen, dass es auch alles ist, was ihr jemals wolltet.“ Zudem sei im Lauf der Zeit die Frage nach der Relevanz immer entscheidender geworden. „Es kann nicht einfach nur ein weiteres Album sein. Wir müssen etwas Neues entdecken, etwas Neues ausprobieren. Es muss von Herzen kommen. Was gesagt wird, ist wichtig.“

Last und Kampf

Mit Bezug zur neuen Single meint er: „In Tagen der Isolation und Verzweiflung müssen wir vielleicht daran erinnert werden, dass wir nicht allein sind. Wir sind einer von vielen. Vielleicht brauchen wir auch eine Erinnerung daran, dass die Last auf unseren Schultern liegt. Um es zu schaffen, müssen wir selbst kämpfen.“ Im Frühjahr 2026 gehen Avatar mit der neuen Platte auf Headlinertour, die nun unter dem Titel „In The Airwaves“ läuft. Unterstützt werden sie dabei von Alien Weaponry, Witch Club Satan und Agabas. Der Tross stoppt auch für Termine in Deutschland und METAL HAMMER präsentiert die Tournee.

„In the Airwaves“ – Tour 2026

11.02. Osnabrück, Die Botschaft

05.03. München, TonHalle

06.03. Köln, E-Werk

09.03. Wiesbaden, Schlachthof

12.03. Berlin, Columbiahalle

13.03. Hamburg, Docks

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets.

