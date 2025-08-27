Michael Monroe, der als Sänger der finnischen Glam Rock-Formation Hanoi Rocks bekannt wurde, muss eine geplante Tournee als Support für Buckcherry in den USA einen Monat vor Tour-Start absagen. Grund dafür ist eine Knie-OP, der sich der Frontmann unterziehen musste.

In eine Statement auf dem Instagram-Account des 63-jährigen heißt es: „Leider kann Michael Monroe Buckcherry auf der kommenden US-Tournee in einem Monat nicht wie geplant begleiten. Michael erholt sich momentan von einem gerissenen Meniskus und wurde auf ärztlichen Rat hin angewiesen, in den nächsten drei Monaten nicht auf Tour zu gehen, um eine vollständige Genesung zu gewährleisten und Langzeitschäden zu vermeiden.“

Baldige Rückkehr

Weiter steht in dem Post: „Wir hatten eine fantastische Zeit auf unserer amerikanischen Tour im April und sind ehrlich enttäuscht, dass wir nicht wie geplant zurückkommen können. Jeder, der VIP-Experiences gekauft hat, bekommt eine Rückerstattung. Wir freuen uns darauf, 2026 in die USA zurückzukehren.“

Buckcherry schreiben auf ihren Kanälen: „Wegen einer unerwarteten, sofortigen Knieoperation kann Michael Monroe nicht als direkter Supportact auf der Buckcherry-Herbsttournee vom 21. September bis zum 25. Oktober auftreten. Stattdessen werden die Rocker Nashville Pussy aus Atlanta einspringen.“

Alles Gute

Weiter heißt es: „Drew Cagle & The Reputation werden alle Shows eröffnen, außer im Whiskey A Go Go, wo stattdessen The Violent Hour mit der ehemaligen Butcher Babies-Sängerin Carla Harvey auftreten werden. Bei den Shows vom 26. Oktober bis zum 7. November werden wir von Eva Under Fire unterstützt… Wir wünschen Michael alles Gute während seiner Genesung und freuen uns darauf, euch bei der Rock-Show zu sehen!“

