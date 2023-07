Nach den sich anhäufenden Vorwürfen meldet sich nun Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider zu Wort, um Stellung zu den Anschuldigungen zu beziehen.

Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider meldet sich zu den aktuell kursierenden Vorwürfen gegenüber der Band zu Wort. Das Überraschende: In Teilen seines Statements distanziert sich der Musiker von seinem Band-Kollegen Till Lindemann. Zusammenhalten wolle man allerdings dennoch, so der Musiker. Rammstein: Zwist in der Band? „Die Anschuldigungen der letzten Wochen haben uns als Band und mich als Mensch tief erschüttert. Euch als Fans sicherlich ebenfalls“, erklärt der Schlagzeuger in seinem Statement auf Instagram. Er konstatiert darüber hinaus, dass er nicht glaube, backstage sei etwas „strafrechtlich Relevantes“ geschehen. Weder habe er von derartigen Ereignisse persönlich mitbekommen, noch seien ihm diese durch jemanden der…