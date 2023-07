Seit 2004 finden die MetalDays in Slowenien statt. Im Juli 2023 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!

Datum Das MetalDays Festival findet vom 30. Juli bis zum 05. August 2023 statt. Veranstaltungsort 2022 fanden die MetalDays letztmals in Tolmin, Slowenien, statt. Die neue Location ist Velenje. Preise & Tickets Die 2.000 Early Bird-Tickets sind vergriffen. Festival-Tickets für 289 Euro sowie 1-/2-/3-Tages Tickets könnt ihr hier erwerben. Park-Tickets gibt es hier zu erstehen. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Abbath The Agonist Anakim Anaphora Anthrax Archspire Arises At The Gates Basement Torture Killing Beartooth Belphegor Beyond God Biohazard Black Sonic Pearls Bleed From Within Blóđ Brand Of Sacrifice The…