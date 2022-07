"Jackass"-Star Bam Margera macht eigentlich gerade einen Entzug. Doch nun ist er schon zum 2. Mal aus der Einrichtung ausgebüxt.

"Jackass"-Star Bam Margera geht es derzeit nicht gut. Eigentlich befindet sich der Skateboarder derzeit aufgrund einer gerichtlichen Anordnung in der Entzugseinrichtung Lifeskills South Florida. Doch nun haben ihn die Verantwortlichen dort bereits zum zweiten Mal im Juni als vermisst gemeldet. Dies berichtet das Boulevard-Portal "TMZ". Zuletzt gesehen wurde Margera am Samstag, den 25.6. um 17.30 Uhr Ortszeit in Deerfield Beach in Florida gesehen. Abgeseilt Dabei hatte der 42-Jährige ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Turnschuhe an. Vor rund zwei Wochen war Bam Margera schon einmal verschwunden. Doch fanden ihn die Polizei und ein Kriseninterventionsteam kurze Zeit später in…