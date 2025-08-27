Nachdem seine System Of A Down-Kollegen mit ihren Projekten vorgelegt haben, hat auch Serj Tankian etwas Neues auf Lager. COVERS, COLLABORATIONS & COLLAGES ist inzwischen der siebte Langspieler, den der Sänger als Solokünstler veröffentlicht. Erscheinen soll das Album am 24. Oktober. Mit der Single ‘Electric Dreams’ gibt es auch schon einen ersten Einblick, den Tankian bereits seit zwanzig Jahren in petto hatte.

Puzzlestücke

In einem Instagram-Post zur Albumankündigung gibt Serj Tankian selbst noch eine Besonderheit an: „In den nächsten zehn Wochen werde ich jede Woche einen Song aus dem Album veröffentlichen und die Geschichten und Inspirationen hinter jedem einzelnen teilen.“ Wie der Titel der Platte bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um eine Sammlung aus gecoverten Songs, Kollaborationen mit anderen Künstlern und weiteren Kompostionen. ‘Electric Dreams’ sei „ein düsterer, trippiger Song mit Klavier und verzögerten Vocals, der an Dead Can Dance oder Pink Floyd erinnert.“

Zum Album erklärt er: „Ähnlich wie bei FOUNDATIONS handelt es sich um bereits existierende Archivaufnahmen, von denen einige schon sehr alt sind. Ich wollte ein Album mit Kollaborationen herausbringen, die ich noch nie zuvor veröffentlicht habe.” Zudem enthält die Platte unerwartete Cover-Versionen. „Der Rest – die Collagen – sind Teile, die wie Puzzlestücke denselben Ton und dieselbe Stimmung treffen.” FOUNDATIONS ist eine EP, die vergangenen September veröffentlicht wurde. COVERS, COLLABORATIONS & COLLAGES erscheint über Tankians eigenes Laben Serjical Strike Records und kann bereits vorbestellt werden. Die Tracklist sieht folgendermaßen aus:

Electric Dreams A Seed (feat. Deadmau5) I’m Counting On You I’m In Heaven Things Unspoken (feat. Bic Runga) I Found You Kneeling Away From The Sun Apocalyptical Dance (feat. Lucas Vidal) Sonic Expulsions When Death Arrives

Erst im Juli ist mit ADDICTED TO THE VIOLENCE das dritte Studioalbum von Daron Malakians Band Scars On Broadway erschienen. Und auch System Of A Down-Bassist Shavo Odadjian kocht sein eigenes Süppchen. Bereits im Oktober 2024 hat er mit seinem Projekt Seven Hours After Violet das Band-benannte Debüt veröffentlicht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.