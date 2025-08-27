Toggle menu

Serj Tankian: Neue Single und Albumankündigung

Serj Tankian mit System Of A Down 2022 in San Diego
von
System Of A Down-Frontmann Serj Tankian hat einen neuen Song veröffentlicht. Zeitgleich kündigt er ein neues Album an.
Nachdem seine System Of A Down-Kollegen mit ihren Projekten vorgelegt haben, hat auch Serj Tankian etwas Neues auf Lager. COVERS, COLLABORATIONS & COLLAGES ist inzwischen der siebte Langspieler, den der Sänger als Solokünstler veröffentlicht. Erscheinen soll das Album am 24. Oktober. Mit der Single ‘Electric Dreams’ gibt es auch schon einen ersten Einblick, den Tankian bereits seit zwanzig Jahren in petto hatte.

Puzzlestücke

In einem Instagram-Post zur Albumankündigung gibt Serj Tankian selbst noch eine Besonderheit an: „In den nächsten zehn Wochen werde ich jede Woche einen Song aus dem Album veröffentlichen und die Geschichten und Inspirationen hinter jedem einzelnen teilen.“ Wie der Titel der Platte bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um eine Sammlung aus gecoverten Songs, Kollaborationen mit anderen Künstlern und weiteren Kompostionen. ‘Electric Dreams’ sei „ein düsterer, trippiger Song mit Klavier und verzögerten Vocals, der an Dead Can Dance oder Pink Floyd erinnert.“ 

Zum Album erklärt er: „Ähnlich wie bei FOUNDATIONS handelt es sich um bereits existierende Archivaufnahmen, von denen einige schon sehr alt sind. Ich wollte ein Album mit Kollaborationen herausbringen, die ich noch nie zuvor veröffentlicht habe.” Zudem enthält die Platte unerwartete Cover-Versionen. „Der Rest – die Collagen – sind Teile, die wie Puzzlestücke denselben Ton und dieselbe Stimmung treffen.” FOUNDATIONS ist eine EP, die vergangenen September veröffentlicht wurde. COVERS, COLLABORATIONS & COLLAGES erscheint über Tankians eigenes Laben Serjical Strike Records und kann bereits vorbestellt werden. Die Tracklist sieht folgendermaßen aus:

  1. Electric Dreams
  2. A Seed (feat. Deadmau5)
  3. I’m Counting On You
  4. I’m In Heaven
  5. Things Unspoken (feat. Bic Runga)
  6. I Found You
  7. Kneeling Away From The Sun
  8. Apocalyptical Dance (feat. Lucas Vidal)
  9. Sonic Expulsions
  10. When Death Arrives

Erst im Juli ist mit ADDICTED TO THE VIOLENCE das dritte Studioalbum von Daron Malakians Band Scars On Broadway erschienen. Und auch System Of A Down-Bassist Shavo Odadjian kocht sein eigenes Süppchen. Bereits im Oktober 2024 hat er mit seinem Projekt Seven Hours After Violet das Band-benannte Debüt veröffentlicht.

