Der Frontmann der schwedischen Black Metal-Formation Sacramentum, Nisse Karlén, weilt nicht mehr unter uns. Seine Band-Kollegen posteten eine Mitteilung auf ihren Sozialen Kanälen. Dort heißt es, dass der Sänger infolge eines langen Kampfes mit seiner psychischen Gesundheit diese Welt verlassen hat.

Sacramentum schreiben: „Mit tiefer Trauer teilen wir die herzzerreißende Nachricht, dass unser lieber Freund, Band-Kollege und einer der Gründer von Sacramentum, Nisse Karlén, verstorben ist. Er entschied sich aufgrund seiner Probleme mit seiner psychischen Gesundheit diese Welt zu verlassen.“

Bitte um Privatsphäre

Die Band erbittet in dieser schweren Zeit Ruhe und bedankt sich bei Karlén: „Wir bitten nun freundlich um Privatsphäre für seine Familie, Freunde und Band-Kollegen, während wir versuchen, diesen Verlust zu verarbeiten. Danke für alles, Nisse. Du wirst immer mit uns sein.“

Und zuletzt folgt ein Wort der Warnung: „Suizid darf niemals glorifiziert werden.“

Ruhe in Frieden, Nisse.

Sacramentum wurden 1990 in Falköping gegründet und gelten als Pioniere des Melodic Black Metal. Mit ihren drei Alben FAR AWAY FROM THE SUN, THE COMING OF CHAOS und THY BLACK DESTINY sind sie ein wichtiger Bestandteil der schwedischen Untergrundszene.

Du suchst selbst Hilfe oder kennst jemanden, der suizidgefährdet ist? Telefonseelsorgestellen sind jederzeit unter 0800‐1110111 oder 0800‐1110222 kostenlos erreichbar. Bundesweite Beratungseinrichtungen speziell für Kinder und Jugendliche sind jederzeit unter 0800-­1110333 kostenlos erreichbar. Online‐Hilfsangebote sind jederzeit im Internet erreichbar unter www.telefonseelsorge.de oder www.suizidpraevention-deutschland.de.

