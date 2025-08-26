Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Sacramentum: Sänger Nisse Karlén ist tot

Sacramentum
von
Sacramentum-Sänger Nisse Karlén hat sich im Alter von 50 Jahren das Leben genommen, wie seine Band in den Sozialen Medien mitteilt.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Der Frontmann der schwedischen Black Metal-Formation Sacramentum, Nisse Karlén, weilt nicht mehr unter uns. Seine Band-Kollegen posteten eine Mitteilung auf ihren Sozialen Kanälen. Dort heißt es, dass der Sänger infolge eines langen Kampfes mit seiner psychischen Gesundheit diese Welt verlassen hat.

Sacramentum schreiben: „Mit tiefer Trauer teilen wir die herzzerreißende Nachricht, dass unser lieber Freund, Band-Kollege und einer der Gründer von Sacramentum, Nisse Karlén, verstorben ist. Er entschied sich aufgrund seiner Probleme mit seiner psychischen Gesundheit diese Welt zu verlassen.“

Bitte um Privatsphäre

Die Band erbittet in dieser schweren Zeit Ruhe und bedankt sich bei Karlén: „Wir bitten nun freundlich um Privatsphäre für seine Familie, Freunde und Band-Kollegen, während wir versuchen, diesen Verlust zu verarbeiten. Danke für alles, Nisse. Du wirst immer mit uns sein.“

Und zuletzt folgt ein Wort der Warnung: „Suizid darf niemals glorifiziert werden.“

Ruhe in Frieden, Nisse.

Sacramentum wurden 1990 in Falköping gegründet und gelten als Pioniere des Melodic Black Metal. Mit ihren drei Alben FAR AWAY FROM THE SUN, THE COMING OF CHAOS und THY BLACK DESTINY sind sie ein wichtiger Bestandteil der schwedischen Untergrundszene.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Du suchst selbst Hilfe oder kennst jemanden, der suizidgefährdet ist? Telefonseelsorgestellen sind jederzeit unter 0800‐1110111 oder 0800‐1110222 kostenlos erreichbar. Bundesweite Beratungseinrichtungen speziell für Kinder und Jugendliche sind jederzeit unter 0800-­1110333 kostenlos erreichbar. Online‐Hilfsangebote sind jederzeit im Internet erreichbar unter www.telefonseelsorge.de oder www.suizidpraevention-deutschland.de.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Nisse Karlén Sacramentum Schweden Statement Suizid Todesfall Trauer
Ozzy Osbourne: Reaktionen aus der Musikwelt
Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne während seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock & Roll Hall Of Fame am 19. Oktober 2024
Black Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne hat die Augen für immer geschlossen, was seine Musikerkollegen natürlich alles andere als kalt lässt.
Was für ein Schock: Ozzy Osbourne hat diese Welt verlassen. Mit dem Verlust dieses einzigartigen Sängers und Wegbereiters des Heavy Metal muss man erst einmal klarkommen. Das gilt nicht nur für seine Fans, sondern für Musikerkollegen. Zahlreiche Weggefährten und andere Metaller haben sich bereits zu Wort gemeldet — METAL HAMMER liefert einen Überblick. Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi kommentiert: "Ich kann es einfach nicht glauben! Mein lieber Freund Ozzy ist verstorben — nur Wochen nach unserer Show im Villa Park. Das sind einfach so herzzerreißende Neuigkeiten, dass ich dafür nicht wirklich Worte finden kann. Es wird keinen wie ihn geben. Geezer, Bill…
Weiterlesen
Zur Startseite