Avatar: Neues Video zu ‚The King Welcomes You To Avatar Country‘

Mai, der 23., im Jahr des Königs (2018): Bürger! Sollte die Botschaft bislang noch nicht deutlich genug gewesen sein: Der „King of the kings“, Herrscher des Reichs der Könige, hat sich dazu entschlossen, direkt zu seinem Gefolge zu sprechen, um es wissen zu lassen: THE KING WELCOMES YOU TO AVATAR COUNTRY!

Diese wundervolle Wahrheit soll über den Gesichtern jener scheinen, die dem majestätischen Marsch zur Unsterblichkeit im neuesten und großartigsten sogenannten Musikvideo folgen, in dem die mächtigen Eroberer der Herzen, Avatar, samt ihrem Orchester mitwirken.

Seht hier das Video zu ‚The King Welcomes You To Avatar Country‘:

https://www.youtube.com/watch?v=zfqdCXz8Yww Video can’t be loaded: Avatar – The King Welcomes You To Avatar Country (https://www.youtube.com/watch?v=zfqdCXz8Yww)

Das dritte Avatar-Video entstand unter der Regie des langjährigen Band-Begleiters Johan Carlén, der Song stammt vom aktuellen, siebten Album AVATAR COUNTRY, das am 12. Januar 2018 erschienen ist (Review siehe hier).

Zudem werden Avatar im Sommer durch Europa touren und auf großen Festivals zu erleben sein, unter anderem bei Rock am Ring/Rock im Park, Download Festival und Graspop Metal Meeting.