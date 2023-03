Avenged Sevenfold: Neuer „mutiger“ Klang durch Drogen

Erst vor Kurzem kündigte die amerikanische Metal-Instanz Avenged Sevenfold nach siebenjähriger Studioabstinenz ein neues Album an. LIFE IS BUT A DREAM soll das gute Stück heißen. Dazu gab es mit ‘Nobody’ einen ersten musikalischen Vorgeschmack, und tatsächlich scheinen die Kalifornier mit ihrem achten Album neue musikalische Wege einzuschlagen.

Empfehlung der Redaktion Avenged Sevenfold kündigen neues Album an Alternative Metal, HardRock, Heavy Metal Nach einer kryptischen Schnitzeljagd dürfen sich Avenged Sevenfold-Fans jetzt auf ein neues Album freuen. Daraus gab es mit ‘Nobody’ einen Vorgeschmack. So klingt die erste Single-Auskopplung von LIFE IS BUT A DREAM bereits recht experimentell und atmosphärisch. Auch das Musikvideo im Stop Motion-Stil wirkt gruselig und dystopisch. Nun verrieten Frontmann M Shadows und Gitarrist Synyster Gates im Band-eigenen Podcast, wie sich der neue Sound erklären lässt – und die Begründung ist so alt und klassisch wie das Genre selbst. „Synyster und ich haben uns die letzten Jahre viel mit der Erforschung von Psychedelika beschäftigt“, erzählt Sänger M Shadows.

Avenged Sevenfold experimentierten für neues Album mit Drogen

„Eins dieser Dinge war 5-MeO-DMT. Ich hatte ein krasses Erlebnis, in dem das Ego meiner Typ A Persönlichkeit einfach komplett demoliert wurde. Man sieht, wie man selbst den eigenen Körper verlässt, und so konnten wir mehr in das Ganze eintauchen. Eine Sache, die ich dadurch vor allem realisiert habe, ist, dass das Leben kurz ist.“

Dabei fällt in genanntem Podcast vor allem ein Wort immer wieder: Bold, das auf deutsch so viel bedeutet wie kühn oder mutig: „Wir bringen nichts raus, das nicht mutig ist. ,Mutig‘ war das Wort, das wir die ganze Zeit genutzt haben. ,Mutig‘ meint, wir wollten nicht einfach in unserem Genre bleiben.“

„Wenn man den Gitarrenklang nimmt, das Riff und den Gitarrenklang, beispielsweise in ‘Nobody’, war es einfach ein Dröhnen, das wir melodisch zwischen Dur und Moll interpretierten, um es interessant zu machen“, fährt Shadows über die Entstehung des Klangs von ‘Nobody’ fort. „Gleichzeitig wollen wir auch nichts aufschreiben. Wir wollten dieses Dröhnen, als wären wir in ‘Terminator 2’. Dann wollten wir mit Melodien spielen. Es war vor allem diese psychedelische Erfahrung, die uns zum Mutigsein anregte. Nimm keine Drogen und mach einen auf Pink Floyd. Nein, mach dein eigenes Ding und drück ihm den eigenen Stempel auf.“

Existentialismus und die immerwährende Angst vor dem Tod

Empfehlung der Redaktion M. Shadows kritisiert Metal-Szene Modern Metal M. Shadows von Avenged Sevenfold fehlt die Innovation im Metal. Statt Größen wie Metallica nachzueifern, sollten Musiker mehr experimentieren. Um diese düstere, existentialistische und endzeitmäßige künstlerische Vision zu verwirklichen, griffen Avenged Sevenfold auch auf die Poesie und Lyrik des französischen Philosophen Albert Camus zurück. Laut Website ist LIFE IS BUT A DREAM eine “Reise durch eine existentielle Krise, eine sehr persönliche Erforschung von Bedeutung, Schicksal und den Wert menschlicher Existenz, sowie der immerwährenden Angst vor dem Tod“. Am 02. Juni erscheint der Nachfolger des 2016 erschienenen THE STAGE. Es stellt das erste Langspielmaterial von Avenged Sevenfold seither und die erste neue Musik seit 2018 dar.

