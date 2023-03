Avenged Sevenfold kündigen neues Album an

Das große Rätselraten und Hinweise deuten um Avenged Sevenfold fand gestern ein Ende. Die amerikanische Metal-Band hatte ihre Fans während der letzten Wochen auf eine digitale Schnitzeljagd geschickt. Dazu startete die Band einen YouTube-Livestream mit einem Countdown, der am 14. März mit einigen Ankündigungen endete.

Heraus kam, wie schon von vielen vermutet, die Bestätigung für einen neuen Avenged Sevenfold-Langspieler. Das achte Studioalbum der Kalifornier wird den Titel LIFE IS BUT A DREAM… tragen und am 02. Juni erscheinen. Damit folgt es auf das 2016 erschienene THE STAGE. Obendrauf gab es schon gleich die Tracklist:

‘Game Over’ ‘Mattel’ ‘Nobody’ ‘We Love You’ ‘Cosmic’ ‘Beautiful Morning’ ‘Easier ‘G’ ‘(O)rdinary’ ‘(D)eath’ ‘Life Is But A Dream…’

Avenged Sevenfold veröffentlichen mit ‘Nobody’ ersten Song seit 2018

Mit der Single-Veröffentlichung von ‘Nobody’ gibt es auch eine erste Hörprobe. Das in Stop Motion produzierte, sechsminütige Musikvideo dazu zeigt eine gruselige, apokalyptische Zukunft. Ganz ähnlich präsentiert sich auch der elektronisch-futuristische, getragene Klang des Stücks. ‘Nobody’ stellt den ersten neuen Song von Avenged Sevenfold seit 2018 dar.

Zusammen mit neuer Musik gab die Band aus Huntington Beach außerdem zwei Konzertdaten in den Staaten bekannt. Während sich also die amerikanischen Fans der Alternative-Metaller LIFE IS BUT A DREAM… noch dieses Jahr live einverleiben dürfen, müssen die europäischen Anhänger weiterhin hoffen. Bisher haben Avenged Sevenfold keine anstehenden Übersee-Tourneetermine angekündigt.

