Avenged Sevenfold schicken Fans auf Schnitzeljagd

Ihr letztes „neues“ Album liegt bereits sieben Jahre zurück. 2016 veröffentlichten die US-Amerikaner Avenged Sevenfold THE STAGE, darauf folgte 2020 ein Remaster ihres 2008er-Albums DIAMONDS IN THE ROUGH. Seitdem ist es ziemlich ruhig um die Metaller aus Huntington Beach geworden. Nun gibt es Grund zur Annahme, dass uns noch heute eine Albumankündigung erreichen könnte.

Empfehlung der Redaktion M. Shadows kritisiert Metal-Szene Modern Metal M. Shadows von Avenged Sevenfold fehlt die Innovation im Metal. Statt Größen wie Metallica nachzueifern, sollten Musiker mehr experimentieren. Avenged Sevenfold starteten am 07. März einen Livestream auf ihrem YouTube Kanal mit Countdown, der mit dem heutigen Tag endet. Das Bild des Streams zeigt einen 3D-animierten Raum, der wie ein morbides, aber modernes Kunst-Atelier wirkt. Bilder, Graffiti und Schriftzüge schmücken die Wand, im Raum befinden sich sonst noch ein Schreibtisch, flackernde Kerzen und ein vor Musikboxen wartendes Skelett. Worauf es wohl wartet?

Avenged Sevenfold: Neues Album im Anmarsch?

„We Don’t Care“, „Nobody“, “War Endures”, “Looking Inside” oder “Life is but a dream” sind einige der Schriftzüge an den Wänden und könnten sich als Song-Titel eines neuen Albums deuten lassen. Das ist aber längst nicht alles, was sich Avenged Sevenfold für ihre Online-Schnitzeljagd haben einfallen lassen.

Empfehlung der Redaktion Avenged Sevenfold liefern kugelsichere Westen in die Ukraine Heavy Metal Avenged Sevenfold haben durch T-Shirt-Verkäufe Spenden generiert. Mit dem umgesetzten Geld haben sie kugelsichere Westen in die Ukraine geschickt. Bereits seit einigen Wochen sind die Fans der Band auf Reddit und Twitter aktiv geworden und knacken verschlüsselte Hinweise und Koordinaten. Dabei bewegt sich die Netzgemeinschaft zwischen einem von Avenged Sevenfold kreierten alternativen Reality Game und der echten Welt. So vermuten sie hinter dem Namen des Hinweise gebenden Twitter-Accounts ‚Libad5343‘ ein Akronym für den neuen Albumtitel: „Life is but a dream“, ein Satz, der ebenfalls im YouTube-Stream zu sehen ist.

Lange dürften diese Spekulationen aber nicht mehr anhalten. Am 14. März um 11 Uhr ET (also 16 Uhr europäischer Zeit) endet der Countdown.

