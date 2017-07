Axl Rose findet sein Auto nicht

Foto: Screenshot via YouTube. All rights reserved.

Am 20.07.2007, dem Vorabend zum 30. Jubiläumstermin von APPETITE FOR DESTRUCTION, spielten Guns N’ Roses einen speziellen Gig für ausschließlich SiriusXM-Abonnenten im Apollo Theater, New York City. Nach dem Konzert warteten am Ausgang natürlich jede Menge Fans und Groupies und wollten sich oder diverse Gegenstände von Axl Rose signiert haben.

Ein sichtlich leicht verwirrter Rose unterschrieb zunächst bereitwillig diverse Platten und Fotos und wollte dann in einen bereitgestellten Wagen einsteigen, der von jungen Damen umringt war…. Doch seht selbst:

Wir empfehlen Axl beim nächsten Mal etwas mehr “Patience”: