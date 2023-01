Axl Rose (Guns N’ Roses) würdigt Lisa Marie Presley

Foto: Christopher Polk/Getty Images for Wonderwall, Amy Sussman/Getty Images for Stagecoach. All rights reserved.

auch interessant

Lisa Marie Presley starb bekanntlich am 12. Januar mit lediglich 54 Jahren, nachdem sie einen Herzstillstand erlitten hatte. Nun hat sich Guns N’ Roses-Frontmann Axl Rose, der offenbar mit der einzigen Tochter des King Of Rock’n’Roll Elvis Presley befreundet war, zu Wort gemeldet. So hat der Musiker eine Würdigung verfasst, die im „People“-Magazin erschienen ist.

Schicksalsschlag

„Ich werde meine Freundin Lisa Marie Presley vermissen“, schreibt Axl Rose. „Ihr Tod — genau wie der ihres Sohnes oder der ihres Vaters, als sie noch ein Kind war — erscheint unwirklich. [Lisas Sohn Benjamin Keough nahm sich 2020 mit 27 Jahren das Leben — Anm.d.A.] Lisa liebte ihre Familie und all ihre Kinder. Meine Gedanken sind bei ihnen. Das Hinscheiden ihres Jungen war schockierend, tragisch und niederschmetternd. Es war etwas, das man an einem Punkt ungelenk ansprach, obwohl man es offensichtlich nicht wollte, aber eben um sie wissen zu lassen, dass man an sie denkt, und um sie zu trösten.

Ich wollte, dass sie glücklich ist und sich gut fühlt — zumindest so viel, wie es unter den Umständen möglich. […] Wer weiß schon, was nach dem Leben kommt. Aber ich stelle mir gerne vor, dass sie nun zusammen sind — sie und Ben und ihr Vater. Dass Lisa und die wichtigsten Männer in ihrem Leben nun beieinander sind.“ Erst vor Kurzem ging Lisa Marie Presley mit ihrer Mutter noch zur Verleihung der Golden Globe Awards am 10. Januar, um ihre Unterstützung für den ‘Elvis’-Film von Baz Luhrmann zu zeigen. Sie hinterlässt ihre Zwillingstöchter Harper und Finely Lockwood (14 Jahre) sowie ihre Tochter Riley Keough (33). Lisa war mit Michael Lockwood, Nicolas Cage, Michael Jackson und Danny Keough verheiratet.

DANZIG SINGS ELVIS JETZT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.