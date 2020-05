Die größte Metal-Band der Welt lässt sich nicht lumpen: Metallica unterstützen diesen Mai verschiedene amerikanische Hilfsorganisationen.

Neben Überlegungen, wie sie als Band in dieser misslichen Lage weiter kreativ und produktiv sein können, präsentieren sich Metallica zurzeit auch als Wohltäter. Zuletzt haben sie 350.000 US-Dollar (323.000 Euro) an Covid-19-Hilfsorganisationen gespendet. Dieses Engagement weiten die "Four Horsemen" nun aus - und rufen den Mai zum "Month Of Giving" (Monat des Gebens) aus. Dabei wollen Metallica jeden Dienstag eine andere Wohltätigkeitsorganisation in den Mittelpunkt stellen und im Rahmen ihrer "All Within My Hands"-Spenden unterstützen. Jede Woche wollen die Trasher darüber informieren, was diese Einrichtungen im Einzelnen tun und wie Fans helfen können. Darüber hinaus können die Metallica-Fans das gesamte…