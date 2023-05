Bald geht es los: Das Wave-Gotik-Treffen 2023

Dieses Jahr feiert die internationale Familienzusammenkunft der Gothic-Szene ihr 30.Jubiläum. Das Wave-Gotik-Treffen ist in seiner Art in dieser Größe eine Besonderheit. Außerdem wird das Programm des WGT dabei so facettenreich wie gewohnt alle erdenklichen Szeneinteressen berücksichtigen: In großen Hallen und Clubs über die ganze Stadt verteilt, werden erneut etwa 200 Bands und Künstler auftreten, um dabei alle Spielarten dunkler Musik zelebrieren. METAL HAMMER wird vor Ort sein und berichten.

Die Konzerte und Veranstaltungen des WGT finden an rund 50 Orten in ganz Leipzig statt. So etwa in den altehrwürdigen Gemäuern der Moritzbastei, in der weiten Kuppelhalle des Volkspalasts, die dem römischen Pantheon nachempfunden ist. Oder auf den blühenden Wiesen des Torhauses Dölitz. Auch klassische Musik kann man erneut beim WGT genießen, darunter Kammermusik, Chor- und Orgelkonzerte.

Wave-Gotik-Treffen 2023: Eine Stadt sieht schwarz

Doch das Programm des WGT beschränkt sich nicht nur auf Musik. Es gibt das „Heidnische Dorf“, jenen romantischen Mittelaltermarkt, zu dem man auch mit separaten Tageskarten Zutritt hat, und wo auch Kinder Spaß haben können. Auch Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Theater und Filmaufführungen sind Teil des Programms. In historischer Gewandung versammelt man sich zu einem Viktorianischen Picknick im Park.

Ein großer Markt beschert das dunkle Herz. In unzähligen Clubs laden internationale Szene-DJs bis zum Morgengrauen zum Tanzen ein. Mehrere Leipziger Museen bieten thematisch passende Führungen für WGT-Besucher an. Auf Leipzigs größtem Friedhof wird es Führungen geben, bei denen man einiges über alte Bestattungsrituale oder das Leben von Fledermäusen erfährt. Für Freunde der härteren Gitarren ist gesorgt: Skalmöld, XIV Dark Centuries, Thyrfing, Perchta, Elvenking, Blackbriar, Eisregen, Rotting Christ, Dornenreich (Akustikkonzert), Scherbentanz, Unzucht, Heldmaschine, Sündenklang, Der Fluch, The Other, Blitzkid, Left Hand Black und viele weitere sind dabei. Mehr im kompletten Programm.

Die wichtigsten Infos

Wann: 26. bis 29. Mai 2023

Wo: Leipzig (an rund 40 Veranstaltungsorten über die ganz Stadt verteilt), Zeltplatz und Hauptveranstaltungsort am Stadtrand, auf dem agra-Messegelände Markkleeberg.

Wie teuer: 4-Tageskarte zu 170,- € im Vorverkauf können hier erworben werden.

Wo pennen: Mit sogenannter „Obsorgekarte“ zu 30,- € darf gezeltet werden.

Wo parken: Parkvignette zu 15,- €

Weitere Infos hier.

