Bandgeschichte alphabetisch sortiert: Metallica bringen ABC-Buch heraus

Wenn man als Band bereits so viel erlebt hat, dass man den Überblick nur noch mithilfe einer Enzyklopädie behält, hat man allen Grund eine solche auf den Markt zu bringen. Metallica werden eine solche in Form eines kindgerechten ABC-Buches am 26. November unter dem Titel ‘The ABCs Of Metallica’ veröffentlichen. Mit dem Buch wird dem Fan-Nachwuchs sogleich geholfen sich das Alphabet einzuprägen und dabei noch ein paar interessante Fakten zu der Band zu lernen.

Teil des Erlöses für gemeinnützige Zwecke

Weiterlesen Metallica covern ‘Engel’ von Rammstein in Berlin Thrash Metal Schöne Geste: Metallica haben Rammstein die musikalische Ehre erwiesen und im Berliner Olympiastadion ‘Engel’ nachgespielt. Das Buch wird mit jeder Menge Reime und Illustrationen zu den bedeutendsten Momenten der Bandgeschichte gespickt sein. Jeder Buchstaben des Alphabets erzählt von einer Station der Band-Reise, die in den bescheidenen Garagentagen ihren Anfang fand. Außerdem finden natürlich auch die zahlreichen Alben der Metal-Helden und biografische Informationen über die einzelnen Bandmitglieder Einzug ins Buch.

Das Druckwerk wurde von Howie Abrams mitverfasst, die Illustrationen stammen vom legendären Graffiti-Künstler Michael „Kaves“ McLeer, der 2012 an Metallicas Ausstellung ‘Obey Your Master’ teilnahm. Ein Teil des Erlöses wird der All Within My Hands Foundation von Metallica zugute kommen. Die Wohltätigkeitsstiftung wurde von der Band gegründet, um gemeinnützige Organisationen finanziell zu unterstützen.

‘The ABC Of Metallica’ bei Amazon vorbestellen

