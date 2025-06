Erst im April haben Battle Beast CIRCUS OF DOOM – LIVE IN HELSINKI 2023 veröffentlicht. Fast genau einen Monat später gab es mit ‘Last Goodbye’ einen ersten Vorgeschmack auf das kommende siebte Studioalbum. Mit ‘Steelbound’ liefert finnische Power Metal-Formation nun eine weitere Single, die gleichzeitig namengebend für die Platte ist, die im Oktober 2025 via Nuclear Blast veröffentlicht werden soll.

Kraft der Musik

Zum Hintergrund der neuen Single-Auskopplung erklärt Produzent, Komponist und Keyboarder Janne Björkroth: „‘Steelbound’ ist ein Song über uns alle. Über die Kraft, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren, und über den Respekt, der jedem zusteht. Manchmal ist der Blickwinkel vielleicht etwas verzerrt, aber man kann – und sollte – seine Haltung immer wieder hinterfragen und anpassen.“ Sängerin Noora Louhimo ergänzt: „Als Kind wurde ich in der Schule gemobbt. Und auch als Erwachsene habe ich in meinem beruflichen wie privaten Leben Misogynie und Sexismus erfahren. Durch all diese Erfahrungen bin ich zu einem Menschen geworden, der sich stets gegen Ungerechtigkeit stellt.“

Demnach sei die Nummer laut Aussage der Frontfrau „ein Powersong für uns alle, die mit schwierigen Lebenssituationen und Beziehungen zu kämpfen haben. Der Song spricht schmerzhafte Themen an, schenkt uns aber zugleich die Kraft, weiter gegen die Ungerechtigkeiten der Welt zu kämpfen. Lasst uns gemeinsam aufstehen – denn wir sind ‘Steelbound’!“

Ein genaues Datum für die Albumveröffentlichung gibt es noch nicht. Jedoch ist es sehr gut möglich, dass der Release noch vor der angekündigten Europatournee stattfindet. Start der ausgedehnten Live-Sause ist am 17. Oktober in der Inselpark Arena in Hamburg. Unterstützt werden Battle Beast auf ihrer bislang größten Headlinertour von den Schweden Majestica und den deutschen Power-Zombies Dominum.

Hier die DACH-Termine der Battle Beast-Tournee:

17.10. Hamburg, Inselpark Arena

18.10. Berlin, Huxleys Neue Welt

31.10. Filderstadt, FILharmonie

01.11. Wiesbaden, Schlachthof

04.11. Hannover, Capitol

28.11. Leipzig, Felsenkeller – Ballsaal

29.11. Nürnberg, Löwensaal

30.11. Wien, Arena Wien

05.12. München, TonHalle

06.12. Pratteln, Z7 Konzertfabrik

09.12. Lausanne, Metropole

10.12. Saarbrücken, Garage

12.12. Oberhausen, Turbinenhalle

