Beasto Blanco: Die erfolgreichsten YouTube-Videos der Steampunk-Rocker #DaheimDabeiKonzerte

Stimmt euch mit Nik Wests drei meistgeklickten YouTube-Videos auf ihren Auftritt heute Abend bei #DaheimDabeiKonzerte ein.

Einmalig: Metal Hammer, Rolling Stone und Musikexpress machen gemeinsame Sache! Wir haben YouTube durchstöbert und Nik Wests drei erfolgreichste Video-Veröffentlichungen gefunden. Die dienen als perfekte Einstimmung auf heute Abend. Da ist Nik West um 19 Uhr nämlich zu Gast bei #DaheimDabeiKonzerte. Bottom Of The Bottle Zum Glück sind die Zeiten vorbei, in denen interessierte*r Musikhörer*in eine lange Reihe Musiker durchcheckt und keine einzige, okay, vielleicht ein oder zwei coole, wirklich starke Frauen sichtet. Heute kämpfen sich immer mehr unglaublich talentierte Musikerinnen an die Oberfläche – und mischen dabei festgefahrene Erwartungshaltungen auf, spielen mit verstaubten Genres, sorgen für frischen, in diesem…