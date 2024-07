Metallica sind schon lange keine Band mehr, die auf große Tourneen geht. Und das anscheinend sehr zum Leidwesen von Gitarrist Kirk Hammett.

In dem wöchentlichen Metallica-Podcast The Metallica Report sprach Gitarrist Kirk Hammett kürzlich über die Tour-Aktivität der Band. Seiner Meinung nach würden Metallica lange nicht genug touren – eine Meinung, die vermutlich viele Fans teilen. Kirk Hammett holt alles raus „Ich bin einfach wirklich froh darüber, dass ich den Leuten Musik bringe“, sagt der Gitarrist im Interview. „Das bin ich immer. Und es fühlt sich gut an, dass Metallica eine arbeitende, tourende Band sind. Manchmal vermisse ich dieses Gefühl. Ich denke, dass wir nicht genug touren. Aber es ist, wie es ist. Ich versuche, das meiste herauszuholen. Ich bin immer dabei.…