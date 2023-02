Biff Byford: Erfolg als neue Metal-Band ist unwahrscheinlich

Im Interview mit Metal Global wurde der Saxon-Frontmann Biff Byford gefragt, ob er es heutzutage für einfacher halte, sich als Metal-Band einen Namen zu machen. Zum Unmut aufstrebender Acts verneint der Musiker das. Das Gegenteil sei der Fall, so der Sänger. Er hält den großen Erfolg für ähnlich unwahrscheinlich wie in den Achtziger Jahren. Mit einem entscheidenden Unterschied.

Biff Byford: Erfolg ist wie ein Lottogewinn

„Ich glaube nicht, dass es jemals einfach war", grübelte Biff. „Es ist wie ein Lottogewinn. Ich denke, es gibt viele supertalentierte Bands, neue Bands. Aber ob sie zu den glücklichen gehören, die von genug Leuten bemerkt werden… Das Problem ist, dass man 200.000 Follower haben kann, die aber über die ganze Welt verstreut sind. Wenn man also in einer Stadt spielt, sind es vielleicht 100 von diesen 200.000 Menschen in dieser Stadt, die einen kennen. Das ist eines der Probleme."

Doch das ist nicht die einzige Hürde für aufstrebende Künstler, wie Biff meinte: „Es ist sehr schwierig für Bands, zu touren. […] Viele Clubs haben geschlossen, und es gibt viele Tributebands, die die ganze Zeit in Clubs spielen. Daher ist es sehr schwierig für neue Bands, sich einen Platz mit ihrem eigenen Material zu ergattern. Ich würde den Leuten raten, vielleicht Cover-Versionen zu spielen und nebenbei ihr eigenes Zeug zu machen, um auf diese Weise zu versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen.“

Biffs Lösung: Eine Band müsse ihre Anhängerschaft stetig ausbauen. „Man braucht eine Menge Follower in den Sozialen Medien – ganz egal, ob auf Spotify, Facebook, TikTok oder Instagram – man braucht viele Leute, um an einem Ort in England wie beispielsweise Oxford spielen zu können", so der Vokalist. „Es ist sehr schwierig für Bands, sich eine Live-Fan-Gemeinde zu erarbeiten. Und von der Live-Followerschaft kommen die Kritiken in den Magazinen." Und um diese dauerhaft für sich zu gewinnen, müssen aufstrebende Künstler auf die ganze Bandbreite an Fanservice zurückgreifen: „Man kann mit wenig Mitteln ein Live-Album aufnehmen. Man kann Merchandise verkaufen. Viele Dinge kommen von Live-Auftritten, die Bands helfen, zu überleben."



