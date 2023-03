Biffy Clyro-Musiker kollaboriert mit Slayer-Legende

auch interessant

Manchmal ergeben sich in der Musik ungewöhnliche Paarungen. Die neue Band Empire State Bastard ist so eine Überraschung. Eigentlich geht hier „nur“ Biffy Clyro-Frontmann und -Gitarrist Simon Neil seiner Leidenschaft für extreme Metal- und Grindcore-Klänge nach. Doch wie so oft lohnt sich auch hier genaueres Hinsehen — denn zumindest bei den Live-Konzerten haut mit einem einstigen Slayer-Schlagzeuger eine wahre Thrash-Ikone auf die Felle.

Krachiges Ventil

So unterstützt Drummer Dave Lombardo Simon Neil bei den drei bislang auf der Insel angesetzten Shows von Empire State Bastard. Neben der Slayer-Legende stehen dabei noch Mike Vennart (ehemals bei Oceansize, jetzt Live-Gitarrist bei Biffy Clyro) sowie Bassistin Naomi Macleod (Bitch Falcom) auf der Bühne. Das Quartett macht Ende März Glasgow, Manchester und London unsicher. Darüber hinaus werden Empire State Bastard beim diesjährigen Download Festival in Donington Park mitmischen, bei dem Metallica gleich zwei Headliner-Gastspiele absolvieren werden.

Im Interview mit dem britischen Musikmagazin „NME“ erläuterte Simon Neil die Motivation hinter Empire State Bastard. „Ich mag es, mich in diese Situationen zu bringen, in denen ich denke: ‚Nie und nimmer sollte ich das hier machen. Also werde ich es machen.‘ Ich will einfach nicht immer den gleichen Mist tun. Jedes Mal zwischen den Alben [von Biffy Clyro — Anm.d.A.] will ich etwas machen, das kaputt und unorthodox ist. Das bringt mich wieder zurück zu Biffy Clyro. So bin ich verliebter in die Band, als ich es jemals zuvor war.“ Für kaputte Sounds ist Ex-Slayer-Trommler Lombardo ja bekanntlich gerne zu haben.

A CELEBRATION OF ENDINGS VON BIFFY CLYRO BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.