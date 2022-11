Würde Dave Lombardo bei einer Slayer-Reunion mitmachen?

Dave Lombardo gilt als einer der besten Schlagzeuger im Thrash Metal — und in (gewissen) Fan-Kreisen als der einzig wahre Slayer-Drummer. Daher lässt es sich nicht vermeiden, dass immer wieder über eine Zusammenführung der Herren King, Araya und Lombardo spekuliert wird. So auch in einem aktuellen Interview mit dem britischen „Metal Hammer“.

Unwahrscheinliche Szenarien

Zunächst wurde der Musiker gefragt, ob er sich der neuen Band von Slayer-Gitarrist Kerry King anschließen würde, sollte man ihn fragen. „Ich wusste, dass das kommt. Im Augenblick arbeite ich an zu vielen anderen Projekten und wäre nicht dazu in der Lage, das Angebot anzunehmen. Ein neues Dead Cross-Album, Mr. Bungle und so weiter. Die Pandemie hat so viele Sachen auf Eis gelegt. Wir müssen uns anstrengen, um das alles aufzuholen. Abgesehen davon hat Kerry ja Paul Bostaph [am Drumkit]. Und ich glaube nicht, dass er es nötig haben würde, mich zu fragen.“

Doch damit nicht genug: Natürlich muss noch das Thema einer theoretischen Slayer-Reunion aufs Tableau gebracht werden. Ob Lombardo denn mitmachen würde, sollte sich die Formation wieder vereinen und ihn dabei haben wollen? „Ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird. Aber ja, ich würde mir anhören, was auch immer sie zu sagen haben. Das ist es. Weiter als das kann man sich nicht aus dem Fenster lehnen.“ Lombardo ist wahrlich ein vielbeschäftigter Trommler. In den letzten Jahren hat der 57-Jährige unter anderem für Suicidal Tendencies und Misfits gearbeitet. Darüber hinaus ist er ein fester Schlagzeuger bei Testament eingestiegen. Und wie bereits erwähnt hat Dave mit Dead Cross und Mr. Bungle zwei aktuelle Projekte.

