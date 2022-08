Neue Band von Kerry King ist „auf Augenhöhe mit Slayer“

auch interessant

Eine Radiomoderatorin aus San Francisco hat einen ersten Höreindruck von Kerry Kings neuer Band geteilt. Hierbei handelt es sich um Nikki Blakk vom Sender 107.7 The Bone. Ihren Worten zufolge klingen die Songs, die der Gitarrist ihr vorgespielt hat, „zerschmetternd“. Des Weiteren seien die Stücke „auf Augenhöhe“ mit Slayer. Zudem hat sie angedeutet, dass das zugehörige Album nächste Jahr erscheinen wird.

2023 wird fett

Nikki Blakk ist offensichtlich mit den Eheleuten Ayesha und Kerry King befreundet. Daher besuchte die Journalistin das Paar in New York, wo sie Musik von Kings neuer Formation zu Gehör bekam. In den Sozialen Medien postete sie ein Selfie mit den Kings (siehe unten) und schrieb dazu: „Ich habe gestern Abend die neuen Lieder von Kerry King gehört — und sie sind zerschmetternd. Die Welt war ohne Slayer nicht mehr dieselbe. Aber jetzt freue ich mich auf 2023. Und ja: Ich weiß, wer in der Band ist. Aber nein: Ich werde es euch nicht sagen.“

Auf Nachfrage eines Facebooks-Followers zu mehr Informationen zu den Songs ergänzte Nikki: „Es klingt Hammer! Ich fand alle Track super. Es gibt nicht eine Graupe in dem Haufen. Ich meine, ich habe acht oder neun Stücke gehört.“ Darüber hinaus stichelte ein Kommentator, dass der verstorbene Gitarrist Jeff Hanneman die besten Slayer-Songs geschrieben habe, die Kerry King mit seiner neuen Band nie übertreffen wird. Obendrein sei Original-Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo „der größte Thrash Metal-Drummer überhaupt“. Nikki Blakk konterte: „Jeff hat viele ihrer tollsten Lieder geschrieben, aber bei Weitem nicht alle. Viele haben King und Hanneman zusammen komponiert.“ Auf die Lombardo/Bostaph-Diskussion wolle sie sich erst gar nicht einlassen.

SOUTH OF HEAVEN JETZT BEI AMAZON ORDERN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.