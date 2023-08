Billie Eilish: Social Media-Promo für It Dies Today

Dass Pop-Sängerin Billie Eilish ein bekennender Metal-Fan ist, wissen wir ja bereits. Doch nicht bloß sie hegt große Zuneigung zahlreichen Hard ’n‘ Heavy-Bands gegenüber – namhafte Größen aus dem Metal-Kosmos scheinen mindestens ebenso begeistert von der 21-Jährigen.

Empfehlung der Redaktion Cradle Of Filth und Ed Sheeran: Stand der Zusammenarbeit Black Metal, Death Metal Wie Dani Filth erklärte, steht die Zusammenarbeit mit Ed Sheeran kurz vor dem Abschluss. Die erste Single soll bald in den Startlöchern stehen. Insbesondere der Sound der Nu-, Alternative- und Core-Sparte der frühen 2000er soll es Eilish angetan haben. So teilte sie kürzlich eine gemütliche Szene während einer frühabendlichen Autofahrt in ihrer Instagram-Story – samt scheppernder Untermalung. ‘A Threnody For Modern Romance’, ein Klassiker der New Yorker Metalcoreler It Dies Today, dröhnt aus der Anlage.

Die Plattenfirma der Band reagierte folgendermaßen auf den Beitrag: „Billie Eilish blastet It Dies Today vor 109 Millionen Followern… Das ist so verdammt cool!“

Billie Eilish blasting It Dies Today to her 109M followers …. so fucking cool. — Trustkill (@Trustkill) August 2, 2023

