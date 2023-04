Immortal gaben das Veröffentlichungsdatum für ihr inzwischen zehntes Studioalbum WAR AGAINST ALL bekannt. Die erste Single ist bereits zu hören.

Immortal gaben endlich das Veröffentlichungsdatum für ihr kommendes Studioalbum WAR AGAINST ALL bekannt. Das zehnte Werk der Norweger soll demnach am 26. Mai erscheinen. Eine erste Single liefert bereits einen Eindruck der neuen Songs. Der Winter naht Gründungsmitglied Demonaz sagt über den Song: „‘War Against All’ war der erste Track, den ich für das Album geschrieben habe. Es ist ein schneller Song, dessen Riffs größtenteils von BATTLES IN THE NORTH (1995 - Anm. d. A.) inspiriert sind. Der Text ist in wahrer Blashyrkh-Kampfeslust und auch in Stimmung für einen Opener geschrieben. Die frostigen, rohen und schnellen Kriegshymnen in diesem Stil…