Billy Corgan: Internet hat Musik maßgeblich verändert

Billy Corgan mit Smashing Pumpkins im PNC Music Pavilion am 22. August 2023 in Charlotte, North Carolina

Wandel durch die Digitalisierung

In einem kürzlich geführten Interview mit Soundcheck-Moderatorin Jen Eckert sprach der Frontmann der Smashing Pumpkins, Billy Corgan, über die Veränderungen in der Rock-Musik durch das Internet und Soziale Medien. In seinen Worten:

„Wir haben mit der Digitalisierung der Musik eine Art wirtschaftlichen und kulturellen Wandel erlebt, der die seit etwa hundert Jahren unveränderte Erzählweise darüber, wie Musik veröffentlicht und konsumiert wird, wirklich verändert hat. Empfehlung der Redaktion ‘Grey’s Anatomy’-Star gegen Smashing Pumpkins-Sänger Ein entwurzelter Baum richtet Schaden am Haus des Schauspielers Eric Dane (‘Grey’s Anatomy’) an. Dafür soll jetzt Billy Corgan von den Smashing Pumpkins haften. Die Tatsache, dass Musikkataloge jetzt nur einen Klick entfernt sind, setzt Bands in eine andere Lage. Vor allem, was das Erreichen eines Publikums betrifft. Ich glaube, in der Rock-Musik liegt weniger Betonung auf Innovation und mehr darauf, seinen Platz zu behalten. Abgesehen von meiner eigenen Band, bei der wir darauf gedrängt haben, kontinuierlich innovativ zu sein, auch zum Missfallen unserer Fans.“

Eindringlinge

Corgan reflektierte auch über die Wellen alternativer Musik. Dabei bemerkte er, dass die Pioniere der ersten Welle die folgenden Generationen als „Eindringlinge“ ansahen. Die alternative Musikszene habe sich stark aus der Underground-Kultur entwickelt und im Lauf der Zeit viele neue Talente angezogen.

Er beschrieb das Gefühl dieser „Eindringlinge“ und deutete an, dass die Bands der zweiten und dritten Welle das zu replizieren schienen, was die Pioniere bereits Jahre zuvor erreicht hatten. Der Generationswechsel in dieser Zeit brachte eine Vielzahl neuer Talente in die Welt der alternativen Musik. Diese Künstler forderten die etablierte Ordnung heraus und sorgten für eine dynamische Atmosphäre im Genre .

Billy Corgans Worte mögen zwar etwas verkopft und abgehoben klingen, verdeutlichen aber dennoch den komplexen Einfluss des Internet auf die Musikindustrie und betonen die Notwendigkeit für Künstler, Innovation und Tradition in Einklang zu bringen, um die Zukunft der Rock-Musik zu gestalten.

