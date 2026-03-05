Toggle menu

Billy Corgan: „Rock-Musik wurde absichtlich gedrosselt“

Billy Corgan bei einem Smashing Pumpkins-Konzert am 24. August 2025 in der Helsinki Ice Hall
Billy Corgan bei einem Smashing Pumpkins-Konzert am 24. August 2025 in der Helsinki Ice Hall
Foto: Redferns, Venla Shalin. All rights reserved.
von
Gibt es eine geheime Verschwörung gegen Rock-Musik? Billy Corgan von The Smashing Pumpkins hat da so eine Theorie…
Es haben sich schon ein paar Musikgrößen darüber ausgelassen, dass Rock-Musik heutzutage einen schwierigen Stand hat — darunter Gene Simmons („Rock ist tot.“) und der ehemalige Megadeth-Bassist David Ellefson („Rock ist tot in Amerika.“). The Smashing Pumpkins-Mastermind Billy Corgan stößt nun ins gleiche Horn und hat in seinem ‘The Magnificent Others’-Podcast eine Theorie dazu vorgebracht, warum gitarrenlastige Musik nicht mehr den Status hat wie in den Siebziger-, Achtziger- und frühen Neunziger Jahren.

Verschwörung gegen Rock?

Im Gespräch mit seinem Gast Conrad Flynn führt Billy Corgan aus: „Ich sage es ganz offen: Ich glaube, dass Rock absichtlich in der Kultur gedrosselt wurde. Für viele Leute wird das nach ‚Geheimregierung‘ klingen, nicht wahr? Irgendwer wird sagen: ‚Woher weißt du, wer der Zauberer hinter dem Vorhang war?‘ Alles, was ich weiß, ist, dass ich gesehen habe, wie sich die Schwerkraft verlagert.

Wenn man sich MTV im Jahr 1997 oder 1998 anschaut, wurde plötzlich entschieden, dass Rock nicht mehr in Mode ist, obwohl Rock immer noch sehr, sehr stark war. Und er wurde durch Rap ersetzt. Ihre Standards und Praktiken haben sich unmittelbar verlagert, sodass Dinge, die nicht erlaubt waren, plötzlich erlaubt waren. Die Leute haben mit Knarren gewedelt. Manch einer behauptet sogar, dass die CIA bei alldem beteiligt war. Das ist gewiss über meiner Gehaltsklasse, aber ich habe gesehen, wie es passiert ist. Ich war Zeuge davon, wie es geschehen ist.“ 

Youtube Placeholder
Des Weiteren legt Billy Corgan dar: „Natürlich kam großartige Musik dabei heraus. Es ist also kein karges Ödland, wo etwas hineingedrückt wurde, das etwas ersetzt hat. Qualitative Dinge und tolle Künstler kamen rein, aber es gab diese offenkundige Verlagerung. Und nun scheint Rap in Bezug auf seinen kulturellen Einfluss nachzulassen. Pop ist komplett dominant. Rock ist wahrscheinlich die dominanteste Sache in der westlichen Welt, die Tickets verkauft — und dennoch ist Rock fast nicht in der Kultur vertreten. Warum haben wir also diese Spaltung? Ich glaube, es wurde absichtlich die Fähigkeit von Rock-Stars, eine Stimme in der Kultur zu haben, gedrosselt.“


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

