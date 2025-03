auch interessant

Der britische Gitarrist und Sänger Billy Morrison gehört vermutlich zu Ozzy Osbournes engsten Freunden. Zusammen betreiben die beiden Musiker seit einiger Zeit den Podcast The Madhouse Chronicles. Außerdem hat der Billy Idol– und ehemalige The Cult-Gitarrist vergangenes Jahr sein drittes Soloalbum THE MORRISON PROJECT veröffentlicht, woran Ozzy ebenfalls beteiligt war. Die beiden Lieder ‘Crack Cocaine’ und ‘Gods Of Rock And Roll’ stammen aus gemeinsamer Feder, wobei Letzteres lediglich auf der Deluxe-Edition des Albums zu finden ist.

Ozzys Wort gilt

Auch ‘Crack Cocaine’ hat es doppelt auf die Platte geschafft – in ausgereifter Form und als Demoversion. Im Interview mit Loudwire Nights gibt Billy Morrison an, dass er das ursprünglich nicht vorhatte. „Das war eigentlich Ozzys Idee“, erzählt er, und fügt hinzu: „Ozzy meinte: ,Fans hören häufig gerne die Original-Demos.‘ Wir haben sie uns angesehen, und interessanterweise ist das Original-Demo gar nicht so weit von dem entfernt, was wir letztendlich hatten.“ Zudem habe er über die Jahre eines gelernt: „Wenn Ozzy Osbourne dir etwas sagt, solltest du es tun.“

Empfehlung der Redaktion Black Sabbath treten ein letztes Mal live auf Heavy Metal Black Sabbath & Ozzy haben für ihr Ein-Tages-Festival am 5. Juli in Birmingham eine Handvoll weiterer Gäste bestätigt — darunter Guns N’ Roses. Betrachtet man die Beziehung der beiden, wäre es nur logisch, wenn Morrison auch beim „Back To The Beginning“-Festival dabei wäre, um Ozzys und Black Sabbaths Bühnenabschied zu zelebrieren. Jedoch: „Es ist ein wunder Punkt, sehr traurig.“ Ausgerechnet an diesem Tag, den 5. Juli, steht Morrison gemeinsam mit Billy Idol in Österreich auf der Bühne. „Gott segne Sharon und Billy Idols Manager. Sie haben versucht, es möglich zu machen“, erklärt der Gitarrist. Jedoch habe es „einfach nicht geklappt.“ Und so will er seinen Freund zumindest aus der Ferne unterstützen. „Ozzy weiß, dass sein bester Freund im Geiste bei ihm ist, und das ist alles, was zählt. Er hat diese Show verdient, eine Feier.“

