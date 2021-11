Black Label Society: Weniger ist mehr

Dem gerade mal 41 Jahre alten Judas Priest-Gitarristen Richie Faulkner hatte ein sogenanntes Aortenaneurysma; seine OP dauert 10,5 Stunden.

[Update vom 06.10.2021:] Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner hat sich rund eineinhalb Wochen nach seiner Notoperation am Herzen selbst zu Wort gemeldet (siehe auch Original-Post unten). Demnach riss dem 41-Jährigen während des Konzerts auf dem Louder Than Life Festival in Louisville, Kentucky die Hauptschlagader (auch Aorta genannt). Dadurch ergoss sich eine Menge Blut in seinen Oberkörper. Seine OP am offenen Herzen dauerte zehneinhalb Stunden. Um Haaresbreite In seinen eigenen Worten erzählt Richie Faulkner den Vorfall wie folgt: "Wenn ich mir Aufnahmen vom Louder Than Life Festival anschaue, kann ich in meinem Gesicht die Verwirrung und die Pein sehen, während ich ‘Painkiller’…