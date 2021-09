Zakk Wylde kollaboriert mit Death Wish Coffee für eigene Kaffeekreation

Der Black Label Society-Frontmann Zakk Wylde hat sich mit der amerikanischen Kaffeemarke Death Wish Coffee zusammengetan, um ein Gebräu herzustellen, das angeblich stark genug ist, Tote wieder zum Leben zu erwecken. So heißt es zumindest in einer aktuellen Pressemitteilung für den Kaffee.

Neu ist die Kollaboration zwischen Zakk Wylde und Death Wish allerdings nicht. 2012 wurde die New Yorker Firma gegründet. Und bereits seit 2018 ist die Kaffeekreation von Zakk Wylde erhältlich. Doch bislang wollte sich der Musiker anscheinend nicht zu seiner Kooperation äußern.Zu Beginn der Zusammenarbeit sammelten Wylde und Death Wish durch den Verkauf eines speziellen Kaffeebechers 30.000 US-Dollar für das St. Jude’s Children Research Hospital.

Hier könnt ihr die Valhalla Java Odinforce-Mischung bestellen und euch selbst von ihrer Wirksamkeit überzeugen.