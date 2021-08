Satyricon: Frontmann unter Norwegens Top-Weinverkäufern

Das Weinunternehmen Wongraven Wines von Satyricon-Frontmann Sigurd Wongraven etablierte sich in vergangenen Jahren bereits unter Kennern und Liebhabern der Flüssigtraube. Nun wurde der Wongraven Morgenstern Riesling zur Nummer eins der norwegischen Weine gekürt.

Für Satyr gibt es allen Grund zur Freude – auf Instagram postet er: „Das ist ein großer Tag für mich! Der Wongraven Morgenstern Riesling ist jetzt offiziell der meistverkaufte Wein des Landes. Egal, ob weiß, rot oder schäumend. Er ist die Nummer eins. Punkt.

Herzlichen Glückwunsch an alle, die mir geholfen haben, einen Wein von dieser Qualität zu kreieren. (…) Wir machen einfach das, was wir selbst mögen, und hoffen, dass andere es auch mögen! (…) Danke an alle Weinliebhaber da draußen, die an das glauben, was ich tue, und für eure kontinuierliche Unterstützung. Was für eine wunderbare Reise, auf der ich mich befinde! #wongravenwines #wongraven #morgenstern #riesling #pfalz #germany“

Volle Hingabe

Satyr mischt die Weine selbst und arbeitet sowohl beim Weinbau als auch der Weinbereitung eng mit den Winzern zusammen. Darüber hinaus entwickelt er zusammen mit seinem Netzwerk von Künstlern und Grafikern das gesamte Design. Die Weine werden nach biologischen Grundsätzen hergestellt.

1,8 Millionen Liter Wongraven-Weine verkauften sich 2020 in Norwegen, 94% mehr als 2019. 90% der Firmenanteile gingen 2019 allerdings an Vingruppen. Seit 2014 besteht die Zusammenarbeit. Vor etwa einem Jahrzehnt schloss sich Satyr mit Luca Roagna, einem Winzer der fünften Generation aus dem italienischen Piemont, zusammen, um die eigene Weinmarke des Musikers zu lancieren.

Satyricon aus der Flasche?

Wongraven und Roagna lernten sich im Frühjahr 2003 kennen, als Satyricon auf Tournee in Italien waren. 2010 verbrachten sie mehrere Monate damit, zwei Weine zu kreieren, die eine Kombination aus Roagnas fachkundiger Arbeit und Satyrs Vision von traditionellen piemontesischen Weinen darstellen.