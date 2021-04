Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi erinnert sich in einem aktuellen Interview daran, wie ihm das legendäre ‘Iron Man’-Riff einfiel.

Wie ist Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi auf das ikonische Riff im legendären Song ‘Iron Man’ gekommen? In einem Interview mit Songfacts hat der 73-Jährige nun rekapituliert, wie er das Lied, das mit tief wummernden Gitarren-Bendings anfängt und dann in das markant stampfende Riff übergeht, geschrieben hat. Sonisches Monster "Ich war im Proberaum", erinnert sich Tony Iommi. "Und Bill Ward [Schlagzeuger - Anm.d.R.] begann dieses Bumm, Bumm, Bumm zu spielen. Er fing also damit an, und ich habe einfach dazu gespielt. Mir fiel diese Sache ein und dachte: 'Das ist cool.' Bill spielte weiter, und ich habe einfach mit diesem Riff weitergemacht.…