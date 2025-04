Am 25.4.1980 erschien das Ergebnis einer der einflussreichsten Trennungen der frühen Metal-Geschichte. Ozzy Osbourne und Black Sabbath gingen getrennte Wege, Ronnie James Dio trat der Band bei und brachte frischen Wind in die Segel. Ihr neuntes Album HEAVEN AND HELL erschien ein Jahr nach der offiziellen Trennung und markiert somit den Wendepunkt der Black Sabbath-Karriere. Besonders nun, keine drei Monate vor Ozzy Osbournes großem Verabschiedungs-Festival und der von vielen lange herbeigewünschten Wiedervereinigung, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit.

Tony Iommi über den Umbruch 1980

In einem Interview mit Consequence erzählte Gitarrist und Sabbath-Gründungsmitglied Tony Iommi: „HEAVEN AND HELL ist meiner Meinung nach ein ikonisches Album. Von Ozzy zu Dio zu wechseln, war eine riesige Veränderung. Die Musik wurde deutlich besser. Wir haben besser und abwechslungsreicher gespielt. Ich mag dieses Album und MOB RULES (1981) sehr gerne.“ Mit dieser Meinung ist Iommi nicht alleine. In den vorherigen Jahren sah es weniger rosig um die Band. TECHNICAL ECSTASY (1976) und NEVER SAY DIE! (1978) sind nahezu gefloppt und wurden von Kritikern zerfetzt. HEAVEN AND HELL brachte Black Sabbath zurück auf die Chart-Listen und in die Herzen alter und neuer Fans.

Black Sabbath blieben sich treu

Trotzdem blieben gewisse Markenzeichen erhalten. „Als wir ‘Die Young’ geschrieben haben, habe ich einen Teil in die Mitte gesetzt, der ruhiger ist. Ronnie meinte, dass ich das nicht tun könnte. Und ob ich das kann!“ verkündet der Gitarrist. „Darum geht es bei Sabbath – Tempowechsel, verschiedene Teile. Nachdem wir es umgesetzt hatten, gefiel ihm die Idee. Für ihn hat es funktioniert und für uns auch. Es war für alle eine Lernkurve.“

Was haben ‘Star Wars’ und Black Sabbath gemeinsam?

Die Vorderseite des Werks zeigt drei Engel, die rauchend Karten spielen. Erschaffen wurde dieses Bild von keinem Geringerem als Drew Struzan, der vor allem für seine Filmplakate bekannt geworden ist. Auf sein Konto gehen unter anderem die Poster der ‘Star Wars’-, ‘Indiana Jones’- und ‘Harry Potter’-Filme.

—

