Ozzy Osbournes Witwe Sharon streitet sich aktuell mit dem ehemaligen Manager, um die Veröffentlichung der ersten Black Sabbath-Demos. Jim Simpson betreute die Band, als sie noch Earth hieß, und hat über die Jahre frühe Demos aufbewahrt, die er nun ihr zufolge ohne das Zutun der Band veröffentlichen möchte. Dagegen geht Sharon nun vor.

Zwei Hunde, ein Knochen

In dem ‘The Osbournes’-Podcast eschauffierte sie sich zuletzt über Simpson und behauptete unter anderem, er hätte die Demos geheim gehalten und gewartet, bis das Copyright abgelaufen sei. Sie meint auch, der ehemalige Manager wolle sich an der Veröffentlichung bereichern und alles für sich behalten.

Daraufhin veröffentlichte Simpson ein Presseschreiben, indem er Sharons Worte als „unfair“, „inakkurat“ und „möglicherweise diffamierend“ bezeichnet. Er schreibt: „Es ist eine Schande, dass Sharon sich entscheiden hat, gleich zu attackieren, anstatt sich mit mir hinzusetzen und mit mir darüber zu sprechen.“

„Bedrohliche Mails“

Er sagt auch: „Ich bin wegen dieser Sache am 24. September 2024 auf die Mitglieder der Band zugegangen. Die Nachricht, die ich zurückbekam war, dass sie die Demos nicht veröffentlicht und auch nichts damit zu tun haben wollen. Da waren auch zwei sehr bedrohliche Mails von Sharon dabei. Aber die Band hatte jede Chance, sich zu beteiligen.“

Als Reaktion auf das Presseschreiben postete Sharon nun eine E-Mail von Simpson an Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi sowie einige ihrer darauffolgenden E-Mails an den ehemaligen Manager. Dazu schreibt sie: „Wie man sehen kann, waren meine E-Mails an Herrn Simpson nicht bedrohlich. Ich habe lediglich die Fakten zur rechtlichen Lage von Black Sabbath dargelegt.“

Falschbehauptungen

Seine Behauptung, sein Label Big Bear Records sei das am längsten erhaltene unabhängige Label im Vereinigten Königreich, streitet Sharon in ihrem Statement ab. Sie schreibt: „Topic Records ist ein britisches Folk-Musik-Label. Es entstand 1939 als Ableger der Workers’ Music Association und ist damit das älteste unabhängige Platten-Label der Welt. Es ist bis heute aktiv. Big Bear ist nicht einmal eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und legt keine öffentlichen Jahresabschlüsse vor.“

Ihre E-Mails an Simpson sind ähnlich deutlich formuliert und lassen keinen Zweifel an Sharons Intention, auch rechtlich gegen Simpson vorzugehen, sollte er sich gegen den Willen der Band entscheiden, die Earth-Aufnahmen zu veröffentlichen.

