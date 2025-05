Ab dem 6. Juni bis Ende Oktober ziehen W.A.S.P. mit ihrer „Album ONE Alive“-Welttournee über europäische Gefilde, um das 40. Jubiläum ihres Debütalbums zu begehen. Mit neuer Musik ist wohl in näherer Zukunft nicht zu rechnen, wenn man nach den Aussagen von Bandleader und Sänger Blackie Lawless gegenüber Eonmusic geht.

Katastrophen und eine Menge Arbeit

Nachdem sich ausgiebeig über die Diskografie von W.A.S.P. unterhalten wurde, kam die unausweichliche Frage nach neuem Material auf. Lawless erklärt: „Wir haben vor ein paar Jahren während COVID an Sachen gearbeitet. Und dann waren wir vor zwei Jahren auf Europatournee, wo mir den Rücken gebrochen habe. Es war einfach eine Katastrophe nach der nächsten. Also wurde die ganze Idee, etwas aufzunehmen, zu diesem Zeitpunkt einfach auf Eis gelegt, und seitdem sind wir auf Tour. Also ja, es gibt Ideen, die im Umlauf sind, aber ich kann wirklich nicht sagen, wann man damit rechnen könnte.“

Während der Tour zum 40. Band-Jubiläum zog sich Blackie Lawless schwere Verletzungen im Rückenbereich zu. Damals erklärte er: „Nachdem ich zunächst einen Bandscheibenvorfall erlitten hatte, kam es im weiteren Verlauf dieser Tournee zu einem zweiten Bandscheibenvorfall. Als ich nach Hause zurückkehrte, zeigte ein zweites MRT auch einen gebrochenen Wirbel in meinem unteren Rückenbereich.“ Operation und Reha sei Dank, kann der 69-jährige Musiker inzwischen wieder auftreten.

Dann spricht Lawless seine Autobiografie an, an der er schon seit einigen Jahren arbeitet. „Ich arbeite auch an einem Buch, also war ich ziemlich beschäftigt. Es ist jetzt ungefähr zur Hälfte fertig und ich hoffe, es irgendwann nächstes Jahr herauszubringen.“ Schon 2022 äußerte er gegenüber Meltdown, dass das Schreiben des Buches länger dauert, als er gedacht hätte. Dennoch sei es „eines der spaßigsten Dinge, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Es ist eine enorme Menge Arbeit, weil man im Laufe eines Lebens so viele Dinge vergisst – besonders, wenn man das macht, was wir beruflich machen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.