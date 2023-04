‘Blasphemous 2’: Fortsetzung des Metroidvania-Titels

Der Indie World Showcase brachte vergangene Woche so einige Neuigkeiten. Neben ganz neuen Spielen wurden auch Fortsetzungen angekündigt, auf die sich Spiele-Fans freuen können. Eine davon ist ein zweiter Teil von ‘Blasphemous’ (2019). Bereits auf der Gamescom 2021 teaste das Studio The Game Kitchen ‘Blasphemous 2’, nun gibt es mehr Informationen über den Release: Noch in diesem Jahr soll die Fortsetzung des spanischen Metroidvania-Games das Licht der Welt erblicken.

Groteske Welten auch in ‘Blasphemous 2’

Empfehlung der Redaktion ‘Blasphemous 2’ soll die Geschichte des düsteren ersten Teils weiterführen. Protagonist des Action-Titels ist erneut der stumme Ritter Penitent One, auch Reumütiger oder Büßer. Mithilfe eines Schwertes, Zauber oder weiterer Waffen gilt es dann, in der zweidimensionalen Welt Gegner zu besiegen. Wie man am Namen der Figur schon erkennen kann, ist die fiktionale Spielewelt Cvstodia an die katholische Kirche angelehnt, aber auch Einflüsse aus der spanischen Kultur gibt es.



Entwickler versprechen Originaltreue

‘Blasphemous 2’ setzt direkt an das erste Spiel und dessen DLC ‘Wounds Of Eventide’ an. Wieder gilt der Kampf einer übernatürlichen Entität. Neu werden im zweiten Teil die Waffen und verbesserten Fähigkeiten sein, die man auch individuell anpassen kann. Der Vorgänger galt mit seiner nicht linearen Welt als herausfordernd, wird häufig auch als Soulslike bezeichnet – eine solche Atmosphäre kann also auch von der Fortsetzung erwartet werden. Die Entwickler versprechen dazu, „dem Original mit seinen geschickten Hack’n’Slash-Kämpfen und kniffligen Platform-Elementen treu zu bleiben“.

Einen genauen Release-Termin haben das Entwicklerstudio sowie Publisher Team17 noch nicht bekannt gegeben. Im Sommer wird der Penitent One allerdings seine mysteriöse Reise fortsetzen, auf PC, Playstation, Xbox und Nintendo Switch.

