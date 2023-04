‘Cult Of The Lamb’: Update bringt neuen Content

auch interessant

Es trifft auf Metaller zu, es trifft auf Gamer zu: So hart sie auch tun, am Ende unterliegen sie alle dem Charme süßer kleiner Tiere. Wie auch nicht? Kein Wunder also, dass das Roguelike ‘Cult Of The Lamb’ so positive Kritiken nach sich zog. Ein während der Indie World angekündigtes Update verspricht nun neue Inhalte rund um das besessene Schäfchen – und das gratis.

Das bringt das Update

Empfehlung der Redaktion Golden Joystick Awards: Das sind die Gewinner Zum 40. Mal wurden die Golden Joystick Awards verliehen. Gewinner des Abends war ‘Elden Ring’, doch auch ‘Metal: Hellsinger’ überzeugte. Die kostenlose Erweiterung hört auf den Namen ‘Relics Of The Old Faith’ und wird schon in wenigen Tagen erkundbar sein. Mit ihr erhalten Spieler ein erweitertes Kampfsystem, überarbeitete Gegner, verbessertes Management des eigenen Kultus und einen Fotomodus. Das alles wird in einer neuen Storyline auszuprobieren sein, zusätzlich gibt es die neuen Spielmodi Challenge Run, Boss Rush und Permadeath. Auch ein Fotomodus wird in in das Spiel eingefügt. Die Entwickler Massive Monster versprachen darüber hinaus weitere Neuerungen, die sie allerdings nicht auflisteten.



‘Cult Of The Lamb’: Entwickler hören auf Fans

Im Trailer sieht man außerdem den Bischof als neuen Follower. Generell sind die Kommentare euphorisch – und ziehen die Spielemacher mit. „Wir wollten ‘Cult Of The Lamb’ zum besten Spiel machen, das es sein kann, also haben wir Anfragen und Kommentare von euch, unseren Anhängern, entgegengenommen“, ließen sie verlauten. Schon im Erscheinungsjahr 2022 überzeugte das Indiespiel in Zusammenarbeit mit Publisher Developer Digital – bei den Game Awards ging der Preis in der Kategorie allerdings an ein anderes süßes Tierchen: die Katze aus ‘Stray’. Anhänger des Lamms – oder eben: Besitzer von ‘Cult Of The Lamb’ können sich jetzt dafür über das Update freuen. ‘Relics Of The Old Faith’ erscheint am 24. April.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.