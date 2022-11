Golden Joystick Awards: Das sind die Gewinner

40 Jahre Golden Joystick Awards! Seit 1983 wird der britische Gaming-Award verliehen. Auch in diesem Jahr können die Spiele, die über GamesRadar+ zu den Siegern gewählt wurden, sich sehen lassen. Vor allem ein Gewinner-Spiel sollte Metalheads besonders freuen: Der rhythmusbasierte Shooter ‘Metal: Hellsinger’ wurde für das Beste Audio ausgezeichnet. Kein Wunder – schließlich arbeiteten an dem Spiel so einige Größen der Szene mit. Am Start waren unter anderem Matt Heafy (Trivium), Randy Blythe (Lamb Of God) und Alissa White-Gluz (Arch Enemy), um nur ein paar zu nennen.

‘Elden Ring’ als meistprämiertes Spiel

Empfehlung der Redaktion ‘Elden Ring’-Brettspiel: Kickstarter ab November Rollenspiel ‘Elden Ring’ soll eine Brettspiel-Adaption erhalten. Der Brettspielentwickler Steamforged Games startet die Kickstarter-Kampagne dafür Ende November. Der Preis für das Beste Spiel (Ultimate Game Of The Year) ging in diesem Jahr an ‘Elden Ring’. Das Fantasy-Rollenspiel aus dem Hause From Software war zuvor auch von Kritikern in den höchsten Tönen gelobt worden. From Software heimste dementsprechend auch noch den Preis für das Studio des Jahres ein. Insgesamt gingen ganze fünf Preise an die japanischen Entwickler, denn ‘Elden Ring’ gewann auch noch in den Kategorien Best Visual Design und Best Multiplayer Game und sowie den Critics’ Choice Award.

OH ELDEN RING ❤️ Winner of Ultimate Game of the Year! The Tarnished has truly risen. Congratulations to @ELDENRING @fromsoftware_pr #GoldenJoystickAwards pic.twitter.com/SMaMXvTDSB — Golden Joysticks (@GoldenJoysticks) November 22, 2022

Außer ‘Elden Ring’ wurde kein Spiel mehrfach ausgezeichnet. Weitere größere Preise gingen allerdings an ‘Horizon Forbidden West’, das für das Beste Storytelling prämiert wurde, sowie an ‘Cult Of The Lamb’ als Bestes Indie-Spiel. Insgesamt wurden die Golden Joystick Awards in 21 Kategorien vergeben. Die Preisverleihung fand am 22. November statt. Hier findet ihr die vollständige Sieger-Liste:

Best Storytelling: Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West Still Playing Award: Genshin Impact

Genshin Impact Best Visual Design: Elden Ring

Elden Ring Studio of the Year: FromSoftware

FromSoftware Best Game Expansion: Cuphead: The Delicious Last Course

Cuphead: The Delicious Last Course Best Early Access Launch: Slime Rancher 2

Slime Rancher 2 Best Indie Game: Cult of the Lamb

Cult of the Lamb Best Multiplayer Game: Elden Ring

Elden Ring Best Audio: Metal: Hellsinger

Metal: Hellsinger Best Game Trailer: Goat Simulator 3 Announcement Trailer

Goat Simulator 3 Announcement Trailer Best Game Community: Final Fantasy 14

Final Fantasy 14 Best Gaming Hardware: Steam Deck

Steam Deck Breakthrough Award: Vampire Survivors

Vampire Survivors Critics’ Choice Award: Elden Ring

Elden Ring Best Performer: Manon Gage (Marissa Marcel, Immortality)

Manon Gage (Marissa Marcel, Immortality) Nintendo Game of the Year: Pokemon Legends Arceus

Pokemon Legends Arceus PC Game of the Year: Return to Monkey Island

Return to Monkey Island PlayStation Game of the Year: Stray

Stray Xbox Game of the Year: Grounded

Grounded Most Wanted Game: Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Ultimate Game of the Year: Elden Ring

