Blu-ray-Verlosung des Kultfilms ‘River’s Edge’

Cancer Bats kommen im März zusammen mit Devil May Care auf ausgesuchte Tournee durch den deutschsprachigen Raum. Wir verlosen Tickets!

Die kanadische Hardcore-Metal-Punk-Institution Cancer Bats läutet das neue Jahr mit ihrer brandneuen Single ‘Inside Out’ ein und macht ohne Umschweife dort weiter, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört hat. Der Song ist ein grooviger Brecher und Teil der gemeinsamen 7"-Split-Single mit der befreundeten UK-Deathcore-Band Bleed From Within, die am 9. Januar 2019 auf New Damage Records erschienen ist. Aufgenommen in derselben Session wie das aktuelle Album THE SPARK THAT MOVES gehen Cancer Bats mit ‘Inside Out’ in die von Fans herbeigesehnte Verlängerung ihrer großen Hardcore-Metal-Punk-Party. Frontmann und Sänger Liam Cormier kommentiert dazu: "Ein knorriges Biest von Song, von dem wir alle…