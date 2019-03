Böhse Onkelz: Fan-Geschichten für Dokumentation gesucht!

Nachdem Böhze Onkels beim diesjährigen Werner Rennen als Headliner bekannt gegeben wurden, kündigt die Band noch zwei weitere Konzerttermine an.

Wer Böhse Onkelz in diesem Jahr noch live erleben möchte, der kann sich den 29. August schon einmal vormerken. Die Band hat je ein Einzelkonzert in Deutschland und Österreich angekündigt. Hierzulande werden die Onkelz einen Auftritt in der Berliner Waldbühne zum Besten geben. Der Vorverkauf für beide Shows startet über Eventim am 1. März um 10 Uhr. Desweiteren werden die Böhsen Onkelz beim Werner Rennen 2019 als Headliner auf der Bühne stehen. Vom 29.08. bis 01.09.2019 wird der Flugplatz Hartenholm in Norddeutschland zur Heimat für tausende Motorenfans. Mit dabei sind außerdem unter anderem Eisbrecher und In Extremo. Tickets für das…