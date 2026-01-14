Toggle menu

Bonfire: Deswegen ist Dyan Mair schon wieder raus

Bonfire — hier ein Foto aus 2024 mit Dyan Mair (M.)
Foto: PR, Frank Kollbi. All rights reserved.
Foto: PR, Frank Kollbi. All rights reserved.
von
Weil Gerüchte aufgekommen waren, erklärt Bonfire-Chef Hans Ziller den Abgang von Dyan Mair und das erneute Engagement von Alexx Stahl.
Bonfire haben jüngst ihren früheren Sänger Alexx Stahl wieder zurück in die Band geholt, der im Jahr 2022 aufgrund von Differenzen bezüglich des Kriegs in der Ukraine ausgestiegen war. Nicht wenige Fans hat es irritiert, dass die Gruppe schon wieder den Frontmann ausgetauscht hat. Daher meldet sich nun Gitarrist und Strippenzieher Hans Ziller zu Wort und erläutert ausführlich die Geschehnisse, die dazu geführt haben, dass Dyan Mair nicht mehr bei den Ingolstädtern am Mikro steht.

Mangelnde Absprachen

„Ihr habt uns gefragt, warum Dyan nicht mehr bei Bonfire ist — und weil dazu leider Gerüchte kursieren, möchten wir das heute einmal klar und ehrlich richtigstellen“, holt Hans Ziller aus. „Fakt ist: Dyan hat Bonfire verlassen. Er wurde nicht gefeuert. Ich war im Winterurlaub und kam nach Hause, als mich ein guter Freund fragte, ob ich den Post von Victory gesehen hätte: Dyan sollte Anfang Januar drei Shows mit Victory spielen. Das kam für mich völlig überraschend — ich wusste davon nichts. Wichtig dabei: Es war von Anfang an klar vereinbart, dass Dyan exklusiv Sänger bei Bonfire ist.

Hätte Dyan mit mir gesprochen, hätten wir vielleicht gemeinsam einen Weg gefunden. Aber dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Man muss sich das so vorstellen: Man baut einen neuen Sänger als Bonfire-Frontmann auf — und plötzlich singt er ohne Absprache in einer anderen Band. Dass man darüber nicht begeistert ist, dürfte nachvollziehbar sein. Ich habe Dyan daraufhin angeschrieben und ihn gebeten, sich bis zum 31. Dezember 2025 entweder zu Bonfire oder zu Victory zu bekennen. Darauf habe ich keine Antwort erhalten. In Gesprächen mit Ronnie [Parkes, Bassist — Anm.d.A.] kam außerdem heraus, dass Dyan unzufrieden war — er wollte mehr Shows spielen, ausschließlich von der Musik leben, nicht mehr arbeiten müssen.

Das sind legitime Wünsche — nur: Mir gegenüber hat er das nie geäußert. Ich habe ihm danach noch einmal geschrieben und klar gesagt: Ich möchte nicht schon wieder den Sänger wechseln. Wenn er in anderen Bands singen möchte, können wir darüber reden — aber bitte vorher, offen und fair. Auch auf diese Mail kam keine Antwort. Als dann der 31. Dezember verstrichen war, habe ich ihm geschrieben, dass er offensichtlich kein Interesse mehr daran hat, den Weg mit Bonfire weiterzugehen — und dass sich unsere Wege deshalb trennen.

Das jetzt als ‚gefeuert‘ darzustellen, wie es manche tun, ist schlicht falsch. Mit HIGHER GROUND haben wir ein gutes Album gemacht, das bleibt. Umso glücklicher bin ich aber, dass wir jetzt wieder dort sind, wo Bonfire für mich hingehören — denn Alexx verkörpert Bonfire wie kein anderer. Danke für eure Unterstützung. Keep the Bonfire burning, Hans.“


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Alexx Stahl Bonfire Dyan Mair Erklärung Hans Ziller Sänger Victory
