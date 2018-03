Brian Johnsons starke Bühnenperformance

Foto: Screenshot via YouTube. All rights reserved.

Während eines Konzerts des alten Blues- und Rock-Haudegens Mick Fleetwood (Fleetwood Mac) in dessen Lokal „Fleetwood’s On Front St.“ in Lāhainā an der Nordwestküste der Insel Maui in Hawaii kam als Überraschungsgast kein Geringerer als Brian Johnson auf die Bühne!

Der ehemalige AC/DC-Frontmann, der 2016 aufgrund seiner Gehörprobleme die Band verlassen musste, betrat äußerst gut gelaunt die Bretter, riss ein paar Gags und sang den Blues-Klassiker ‚(Get Your Kicks On) Route 66‘ in seiner unnachahmlichen Weise:

Beim Reading Festival 2017 konnte Johnson bereits zusammen mit der Rock-Band Muse eine fette ‚Back In Black‘-Performance abliefern:

Seinen ersten Bühnenauftritt nach den gesundheitlichen Problemen lieferte Johnson für und mit Paul Rodgers (Free, Bad Company) sowie Robert Plant (Led Zeppelin):