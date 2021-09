Kaum zu glauben, aber wahr: Pop-Star Ed Sheeran und Cradle Of Filth-Frontmann Dani Filth wollen miteinander kollaborieren.

Vor ein paar Wochen hatte Pop-Sänger Ed Sheeran verraten, dass er als Jugendlicher Death Metal gehört hat -- darunter Bands wie Slipknot und Cradle Of Filth. Sheeran schloss im Übrigen nicht aus, mal eine Death Metal-Platte zu machen. Dani Filth zeigte sich daraufhin skeptisch: Er würde es erst glauben, wenn es tatsächlich passiert. Nun scheint sich allerdings eine Kollaboration zwischen beiden Musikern anzubahnen. Ungewöhnliche Paarung Wie Dani Filth im Interview mit Kerrang! Radio ausgeplaudert hat, schreibt der Cradle Of Filth-Frontmann derzeit E-Mails mit Ed Sheeran hin und her. "Ich habe tatsächlich mit ihm gemailt. Er hat sich mit mir in Verbindung…