Bruce Dickinson: Lesetermine in Deutschland

Am 22.01.2018 erscheint endlich die Autobiografie von Bruce Dickinson. Passend und pünktlich kommt der Iron Maiden-Frontmann am Dienstag, den 23.01.2018 für eine Lesung nach Berlin. Weiterhin angekündigt ist eine Lesung in Köln, allerdings erst am 14.03.2018.

Tickets für die Deutschlandpremiere im Admiralspalast (Beginn: 20 Uhr) könnt ihr unter anderem bei eventim oder koka36 bestellen. Als Moderatorin durch den Abend führt Radio Eins-Musikchefin Anja Caspary.

Die Lesung in der Stadthalle Köln-Mülheim (nur noch eine Handvoll Tickets hier) findet am 14.03.2018 statt, beginnt um 21 Uhr und wird von Journalist und Autor Philipp Schwenke (NEON Magazin, Capital) moderiert. Die deutschen Textstellen wird Schauspieler und Hörbuchsprecher Gerd Köster lesen.