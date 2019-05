Bruce Dickinson stellt neues Iron Maiden-Bier vor

Iron Maiden haben ein neues Bier auf den Markt gebracht. Leider nur in Großbritannien in erhältlich, stellt das „Sun And Steel“-Bier das mittlerweile sechste Getränk in der Trooper-Produktlinie dar. „Sun And Steel“ ist ein 4,8 Prozent starkes Pils, das zweifach fermentiert wurde – einmal mit Lager- und einmal mit Saké-Hefen. Hergestellt wird der Gerstensaft von der Robinsons Brewery.

Abgeschmeckt hat „Sun And Steel“ kein Geringerer als Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson persönlich, der dabei mit George Yuse kooperiert hat, dem Eigentümer der 300 Jahre alten Okunomatsu Saké Brauerei im japanischen Fukushima. In einem kurzen Video-Clip stellt der Sänger nun den süffigen Trunk vor, öffnet eine Flasche und probiert einen Schluck.

Köstlich und cool

„Endlich: die große Enthüllung. ‚Sun And Steel‘. Das allererste Lagerbier von Trooper. Wir wollten etwas besonderes machen, daher entschieden wir uns, etwas mit japanischer Saké-Hefe zu machen, um einem traditionellen Pils ein wenig zusätzliches Aroma und Geschmack zu verleihen. Es ist köstlich und es sieht auch noch ziemlich cool aus“, preist Dickinson das Bier an.

Im Anschluss öffnet Bruce die edle Holzkiste, in der das „Sun And Steel“ zu haben zu sein scheint, nimmt die darin auf Holzspänen liegende Flasche heraus, schnippt den Kronkorken herunter, nimmt einen Schluck und meint: „Das ist herrlich… Und gerade rechtzeitig für den Sommer.“ Das Bier ist insgesamt seit mehr als zweieinhalb Jahren in der Mache. Schon im März gab der Iron Maiden-Vokalist bezüglich „Sun And Steel“ zu Protokoll:

„Das war so ein aufregendes Projekt. Ich hatte die verrückte Idee, ein Saké-versetztes Lager zu machen – und über zweieinhalb Jahre später: bitte schön! Ich weiß, dass Martyn und das Team bei der Robinsons Brauerei verrückte Wissenschaftler werden mussten, damit das hier funktioniert, aber das Endergebnis ist ein wirklich einzigartiges Hybrid-Bier, das fantastisch schmeckt. Trooper-Fans haben lange Zeit nach einem Lagerbier gefragt und jetzt bekommen sie es. Ich wette allerdings, ihr wärt niemals darauf gekommen, dass wir es auf diese Weise brauen!“

Der Name des Bieres, „Sun And Steel“, ist vom gleichnamigen Song auf dem 1983er Iron Maiden-Album PIECE OF MIND entliehen. Das Stück ist vom Leben des japanischen Samurai Miyamoto Musashi inspiriert und der Titel stammt aus seiner Abhandlung ‘Stil Life’ (1968).