Wie Slash in einem neuem Interview verrät, verharren Guns N’ Roses in einer Art Wartestellung, was ein neues Studioalbum angeht.

Slash veröffentlicht Anfang März sein fünftes Soloalbum 4, für das er aktuell fleißig Interviews gibt. Dabei wird er fortwährend auch nach seiner Haupt-Band Guns N’ Roses gefragt, bei der es nicht so schnell und einfach geht, neues musikalisches Material zu komponieren, aufzunehmen und rauszubringen. Dennoch hat der Ausnamegitarrist über die Pläne der Gruppe bezüglich einer möglichen neuen Studioplatte gesprochen. Vorsichtig optimistisch "Ich weiß, dass wir ein paar Lieder haben", plaudert Slash aus dem Nähkästchen. "Und wir werden an irgendeinem Punkt bald einen weiteren Song veröffentlichen. Nach selbigem gibt es dann einen noch weiteren." So weit, so gut. Doch dann berichtete der…