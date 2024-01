Bruce Dickinson THE MANDRAKE PROJECT + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.

auch interessant

Im METAL HAMMER-Jahres-Abo spart ihr ordentlich und werdet auch noch reich beschenkt!

Eure Prämie könnt ihr selbst auswählen. Als ganz besonderes Angebot können wir euch diesmal entweder das Bruce Dickinson-Album THE MANDRAKE PROJECT als 180g-Doppelvinyl in schwarzem Vinyl (lieferbar ab 01.03.2024) oder das Judas Priest-Album INVINCIBLE SHIELD als 180g-Doppelvinyl in schwarzem Vinyl (lieferbar ab 08.03.2024) anbieten. Sichert euch mit einem METAL HAMMER-Jahresabo eine dieser Prämien!

DEINE VORTEILE:

12 Ausgaben – 1 Heft gratis

Geschenk Deiner Wahl

Jedes Heft vor Kiosk frei Haus

15 € Rabatt bei METAL HAMMER PARADISE pro gebuchtem Erwachsenen

8% Dauerrabatt bei jpc.de http://jpc.de/metalhammer

1 Jahr kostenlose Mitgliedschaft im EMP Backstage-Club

Exklusive Verlosungen und Gewinnspiele

Alle aktuellen Spar-Angebote und Prämien findest du unter www.metal-hammer.de/abo.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.