Bruce Dickinson wird Ehrenbürger von Sarajevo

Bruce Dickinson wurde am vergangenen Sonntag den 6. April zum Ehrenbürger der Stadt Sarajevo in Bosnien-Herzegovina ernannt. Diese Ehre wurde dem Iron Maiden-Sänger zuteil, weil er im Dezember 1994 ein Solo-Konzert in der durch den Bosnienkrieg von der Außenwelt abgeschnittenen Stadt gespielt hatte. Dickinson veröffentlichte kürzlich die zugehörige Dokumentation ‘Scream For Me Sarajevo’.

Die Verleihung der Ehrenbürgerurkunde fand im Rahmen der alljährlichen Feierlichkeiten anlässlich der Befreiung Sarajevos im Zweiten Weltkrieg statt. Jedes Jahr erhalten Personen die Ehrenbürgerschaft, die zur Entwicklung der Stadt beigetragen haben. Bürgermeister Abdulah Skaka überreichte Bruce Dickinson die Urkunde im Rathaus und sagte, Dickinsons Anwesenheit in Sarajevo 1994 „war einer dieser Augenblicke, in denen wir in Sarajevo realisiert haben, dass wir überleben werden.“

Absoluter #ehrenmann

Bruce Dickinson nahm den Preis persönlich entgegen uns sagte, es es sei großartig, dass sein Besuch von vor 25 Jahren „den Menschen immer noch so viel bedeute, dass sie diese symbolische Auszeichnung geben. Wenn dies auch eine riesige Ehre ist, denke ich, gehört diese Auszeichnung genauso den Menschen von Sarajevo, die immer noch hier sind.“

Der für die Auszeichnung verantwortliche Stadtrat erklärte, Bruce Dickinson habe als ausländischer Bürger signifikant zur Entwicklung und Bestätigung von Sarajevio sowie zu den Beziehungen zwischen den Menschen beigetragen und habe dabei die Solidarität, Demokratie und Menschenrechte gestärkt.